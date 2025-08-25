Bão số 5 gây mưa lớn, ngập lụt tại Thanh Hóa, Thủy điện Cẩm Thủy 1 xả lũ

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng chỉ huy phòng chống thiên tai (Ban chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa), do ảnh hưởng của bão số 5, từ 10 giờ sáng đến 18 giờ ngày 25/8, khu vực tỉnh Thanh Hóa đã có mưa, mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Lượng mưa đo được tại các điểm đo mưa tự động như Xuân Bình (116.2mm), Yên Cát (112.2mm), Như Xuân (111.6mm), Tĩnh Gia (103.6mm), Mai Lâm (103.4mm), Sao Vàng (103.2mm)… gây nguy cơ cao xảy ra ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu đô thị, ven sông suối.

Mưa lớn kéo dài kèm theo gió mạnh xảy ra trên địa bàn tỉnh đã khiến nhiều tuyến đường bị ngập lụt cục bộ, cây xanh bật gốc, gãy đổ.

Chính quyền các địa phương cùng các lực lượng chức năng phối hợp dọn dẹp cây gãy đổ, bảo đảm lưu thông an toàn cho người và phương tiện tham gia giao thông.

Do mưa lớn, trên sông Mã mực nước đổ về hồ Nhà máy thủy điện Cẩm Thủy 1 với lưu lượng 1450m3/s.

Do vậy, vào hồi 18 giờ chiều 25/8, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Hạ tầng và Giao thông (Intracom) đã phát đi thông báo về việc tăng lưu lượng xả lũ hồ chứa thủy điện Cẩm Thủy 1 để đảm bảo duy trì mực nước hồ ở dưới mực nước chết là 25,5m.

Theo đó, đơn vị sẽ tiến hành xả lũ từ 3 giờ 20 phút ngày 26/8, thời gian kết thúc xả dự kiến từ 17 giờ ngày 4/9. Lưu lượng xả dự kiến từ 2.200 m3/s đến 3.850m3/s (tùy theo lưu lượng nước đến hồ).

Đồng thời khuyến cáo nhân dân và các thôn nằm dọc bờ sông Mã có kế hoạch chủ động bảo vệ con người, tài sản, cây cối hoa màu, vật nuôi, thủy hải sản, nhà cửa, kiến trúc.

Thủy triều dâng cao ăn sâu vào đất liền gây ngập cả máy móc của ngư dân để trên bờ ở biển Sầm Sơn. (Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN)

Cũng như tuyệt đối nhân dân không đi lại, vớt củi, đánh bắt cá... tại những khu vực nguy hiểm có nguy cơ sạt lở cao, nước chảy xiết, những vị trí đã được cắm biển cảnh báo lũ.

Cũng trong chiều 25/8, Chủ tịch tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn đã ban hành công điện chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp ứng phó khẩn cấp với bão số 5 và mưa lũ với tinh thần chủ động ứng phó ở mức cao nhất, sẵn sàng khắc phục nhanh nhất hậu quả thiên tai ngay sau bão, lũ.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các địa phương, đơn vị tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt sơ tán, di dời dân cư tại các khu vực nguy hiểm, đặc biệt là không để lại người trên tàu thuyền tại nơi neo đậu, lồng bè, chòi canh nuôi thủy hải sản, trong các nhà yếu.

Khẩn trương rà soát, triển khai ngay công tác sơ tán dân tại những khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu, nước chảy xiết.

Đồng thời kiểm soát chặt chẽ việc đi lại của người dân và các phương tiện lưu thông trên đường, trên sông khi gió bão mạnh, mưa lũ ảnh hưởng trực tiếp để tránh xảy ra các sự cố.

Lực lượng công an, dân quân chốt chặn tại các điểm bị ngập để phân luồng giao thông. (Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN)

Các địa phương, đơn vị cần tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác ứng phó tại các xã, phường trọng điểm, nhất là các xã, thôn, bản có nguy cơ bị chia cắt khi bão, mưa lũ, trong đó tập trung triển khai công tác sơ tán di dời dân cư khỏi nơi nguy hiểm, bảo đảm lương thực, nhu yếu phẩm dự trữ, điện, sóng thông tin liên lạc thông suốt từ thôn, bản, xã phường đến cấp tỉnh. Cũng như chỉ đạo vận hành bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, thủy lợi, bố trí phương tiện, trang thiết bị để sẵn sàng triển khai cứu hộ cứu nạn khi có tình huống,...

Công điện nêu rõ, các địa phương, đơn vị cần tăng cường tuần tra, canh gác hệ thống đê điều, phát hiện và xử lý kịp thời các sự cố ngay từ giờ đầu, sẵn sàng triển khai các phương án hộ đê bảo vệ trọng điểm xung yếu, đảm bảo an toàn cho công trình.

Đối với các sự cố phát sinh trong thời gian vừa qua (mới được xử lý giờ đầu, chưa được xử lý đảm bảo ổn định lâu dài) phải cử người trực gác 24/24h để sẵn sàng xử lý khi có tình huống xảy ra./.

