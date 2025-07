Phú Thọ: Xả lũ hồ chứa nước Ngòi Giành để đảm bảo an toàn

Do ảnh hưởng của bão số 3, từ ngày 23-24/7, trên địa bàn tỉnh Phú Thọ có mưa to đến rất to, lượng mưa đo được trung bình từ 108mm-176mm. Mưa lớn kéo dài khiến mực nước tại hồ chứa nước Ngòi Giành, xã Trung Sơn, tỉnh Phú Thọ đang lên rất nhanh.

Để đảm bảo công tác xả lũ hồ chứa nước Ngòi Giành an toàn theo đúng quy trình vận hành đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt, ngày 24/7, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước Một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh Phú Thọ đã ra thông báo vận hành xả lũ.

Thời gian dự kiến xả lũ từ 14 giờ ngày 25/7, lưu lượng xả lũ từ 28,9m3/s ÷ 86,7m3/s.

Thời gian kết thúc xả lũ khi mực nước hồ đảm bảo duy trì ở mức theo quy trình vận hành.

Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước Một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh Phú Thọ thông báo đến người dân hạ du vùng bị ảnh hưởng bởi hồ chứa nước Ngòi Giành triển khai các phương án ứng phó đảm bảo an toàn về người và tài sản của Nhà nước và Nhân dân./.

Thái Nguyên xả lũ hồ Núi Cốc để chủ động ứng phó với mưa lũ bất thường Dự báo từ đêm 28/6 đến ngày 2/7, Bắc Bộ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300mm, có nơi trên 500mm.