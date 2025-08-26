Hà Nội nhiều tuyến phố bị ngập úng cục bộ, đề phòng sạt lở ở ngoại thành

Ngày 26/8, do ảnh hưởng của cơn bão số 5 trên địa bàn thành phố Hà Nội có mưa vừa, mưa to và dông trên diện rộng khiến nhiều điểm trên các tuyến phố, nhất là ở khu vực nội đô bị ngập úng cục bộ.

Đáng chú ý, tại một số khu chung cư, trường học như: Khu vực Ecohome1, Ecohome3, Trường Tiểu học Đông Ngạc, chung cư Sunshine, IA20... nước ngập sâu khiến giao thông qua các khu vực này khó khăn, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của người dân.

Cũng theo ghi nhận, trong khi mưa đã xuất hiện một số điểm úng ngập cục bộ trên một số tuyến phố như: Cao Bá Quát, Ngã 4 Phan Bội Châu-Lý Thường Kiệt, Tôn Đản, Hoa Bằng (ngõ 99), Ngã ba Mỹ Đình-Thiên Hiền, Trần Bình (Ủy ban Nhân dân phường Mai Dịch đến bệnh viện 19/8), Võ Chí Công (Tòa nhà UDIC), Yên Duyên (đường Vành đai 3), đường Hoàng Mai (từ ngõ 169 đến đường vào Ủy ban Nhân dân phường Hoàng Văn Thụ), Nguyễn Chính ( từ ngõ 74 đến cống hóa mương Tân Mai), đường 2,5 Đền Lừ (cạnh hồ Đền Lừ);...

Tương tự tại các điểm như Ngõ 165 Thái Hà, Chợ xanh Thành Công, Gầm chui xe lửa phố Thiên Đức, Đường Tố Hữu (từ Lương Thế Vinh đến Trung Văn), Nguyễn Trãi (Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn bên chẵn làn xe buýt), Đỗ Đức Dục (đường vào Miếu Đầm), Quan Nhân, Hầm chui số 5, 3, 6 Đại lộ Thăng Long, Nguyễn Xiển (từ ngã ba Nguyễn Trãi-Nguyễn Xiển đến ngõ 214), Triều Khúc, Ngọc Hồi, Triều Khúc, Yên Nghĩa (từ Bến xe Yên Nghĩa đến ngã ba Ba La)... giao thông đi lại khó khăn.

Trước tình hình trên, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã kích hoạt ứng trực tại các điểm trọng yếu. Trạm bơm Yên Sở vận hành 19/20 bơm tại thời điểm 6h30; Trạm bơm Cổ Nhuế và Trạm bơm Đồng Bông 1 được vận hành sớm nhằm hạ mực nước trên hệ thống thoát nước; đồng thời vận hành các cửa phai đúng quy trình, bảo đảm an toàn giao thông tại các khu vực thấp trũng.

Cùng với đó, để nhằm đảm bảo vận hành hệ thống thoát nước, công ty đã triển khai công tác ứng trực, giải quyết thoát nước, tua vớt rác tại ga thu trên toàn địa bàn quản lý, mở cửa phai của các hồ điều hòa như hồ Thiền Quang, Bảy Mẫu, Đống Đa, Trúc Bạch, Giảng Võ... và vận hành hợp lý các trạm bơm đầu mối Yên Sở, Đồng Bông 1, Đồng Bông 2, Cổ Nhuế... để hạ mức nước trên hệ thống theo đúng quy định.

Đến 7 giờ ngày 26/8, trên địa bàn thành phố Hà Nội vẫn tiếp tục có mưa, các lực lượng, phương tiện của công ty vẫn tiếp tục ứng trực vận hành các trạm bơm đầu mối theo quy trình để hạ mực nước hệ thống, vệ sinh đảm bảo khơi thông dòng chảy.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Bắc Bộ, hiện khu vực Hà Nội đang có mưa to đến rất to. Từ khoảng 7 giờ 35 phút đến 9 giờ 35 phút ngày 26/8, thành phố Hà Nội và các vùng lân cận tiếp tục có mưa vừa đến mưa to với tổng lượng mưa tích luỹ phố biến từ khoảng 30-50 mm, có nơi cao hơn.

Cảnh báo Đợt mưa này sẽ gây ngập úng cục bộ cho nhiều tuyến phố với độ sâu ngập lớn nhất phổ biến từ 30-50 cm,có nơi ngập sâu hơn; thời gian ngập khoảng 30-60 phút, có nơi ngập lâu hơn. Đề phòng ngập úng một số vùng thấp trũng khu vực ngoại thành.

Cấp độ rủi do thiên tai do ngập lụt cấp 1.

Cảnh báo: Mưa lớn có khả năng gây ngập úng tại một số tuyến phố, ảnh hưởng đến các phương tiện tham gia giao thông, ngập úng một số khu vực trũng thấp, khu vực ngoại thành như Xuân Mai, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Hương Sơn, Phú Xuyên, Vân Đình, Thường Tín, Đan Phượng, Đông Anh.

Ngoài ra cần đề phòng sạt lở đất tại một số xã khu vực ngoại thành Hà Nội như Ba Vì, Sơn Tây, Sóc Sơn.../.

