Thủ tướng yêu cầu khắc phục nhanh nhất hậu quả bão số 5, ứng phó mưa lũ sau bão

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Công điện số 147/CĐ-TTg (ngày 25/8/2025) về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 5 và ứng phó mưa lũ sau bão.

Công điện gửi các Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và Ninh Bình; Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Văn phòng Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Hoàn lưu bão tiếp tục gây mưa lớn

Công điện nêu chiều tối 25/8, vùng tâm bão số 5 đã đổ bộ vào Nghệ An-Hà Tĩnh, gây gió mạnh cấp 10, giật cấp 15.

Tại Thanh Hóa, Quảng Trị cũng đã có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8. Bão đã gây mưa lớn tại các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Hưng Yên với lượng mưa phổ biến 200-300mm, riêng tại Hà Tĩnh đã xảy ra mưa rất lớn với tổng lượng mưa trong 24 giờ (từ 19 giờ ngày 24/8) nhiều nơi đã vượt 300-400mm, đặc biệt tại một số trạm hồ Sông Rác, hồ Thượng Tuy, Kỳ Lâm (tỉnh Hà Tĩnh) lượng mưa đo được 500-600mm...

Theo thông tin sơ bộ, bão đã làm tốc mái nhà cửa, công trình công cộng, cơ sở giáo dục; cây xanh, cột điện bị đổ; mất điện diện rộng (Hà Tĩnh 60/69 phường, xã bị mất điện)…

Khu vực dân cư gần cửa biển Lạch Vạn thuộc xóm Ngọc Minh (xã Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) bị ngập nặng do nước biển dâng.

Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hoàn lưu bão số 5 sẽ còn tiếp tục gây mưa lớn đến hết ngày 26/8 tại khu vực miền núi, trung du và đồng bằng Bắc Bộ, riêng các tỉnh Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-200mm, cục bộ có nơi trên 400mm, đặc biệt nguy cơ rất cao xảy ra ngập sâu, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, nhất là tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh.

Ứng phó với mưa lũ sau bão, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân

Tiếp theo các Công điện số 141/CĐ-TTg ngày 22/8, số 143/CĐ-TTg ngày 23/8, số 146/CĐ-TTg ngày 25/8, để nhanh chóng khắc phục hậu quả bão số 5, tập trung ứng phó với mưa lũ sau bão, bảo đảm an toàn tính mạng cho nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị và các địa phương bị ảnh hưởng của bão theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, huy động lực lượng, phương tiện, nguồn lực triển khai quyết liệt công tác ứng phó mưa lũ sau bão, khắc phục nhanh nhất hậu quả bão số 5 để nhanh chóng ổn định tình hình nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu Bí thư, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị chỉ đạo chính quyền cơ sở căn cứ tình hình cụ thể tại từng địa bàn để quyết định và có phương án hỗ trợ đưa người dân tại nơi sơ tán trở về nhà đối với các khu vực đã bảo đảm an toàn.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị tiếp tục chỉ đạo tập trung ứng phó với mưa lũ sau bão, triệt để sơ tán, di dời dân cư tại các khu vực nguy hiểm, nhất là những nơi thường bị ngập sâu khi mưa lũ lớn, nơi có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, khu vực nước chảy xiết ven sông suối; đồng thời hỗ trợ bảo đảm nhu cầu thiết yếu cho người dân ở nơi sơ tán đến, nhất là đối với các hộ nghèo, khó khăn, không để người dân thiếu lương thực, thực phẩm, nước uống.

Tuyên truyền, khuyến cáo người dân hạn chế đi lại khi có mưa lũ lớn; bố trí lực lượng chốt chặn, hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân tham gia giao thông an toàn, không để người dân di chuyển qua nếu không bảo đảm an toàn, nhất là qua các ngầm tràn, khu vực bị ngập sâu, nước chảy xiết, bị sạt lở hoặc có nguy cơ xảy ra sạt lở.

Phân công lãnh đạo trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ tại địa bàn trọng điểm, nhất là các thôn, bản có nguy cơ bị chia cắt do mưa lũ, sạt lở đất; rà soát triển khai phương án dự phòng cung cấp điện, sóng viễn thông, bảo đảm thông tin liên lạc được thông suốt từ thôn, bản đến các cấp, không để gián đoạn thông tin.

Nhiều chòi nghỉ mát tại Khu du lịch biển Cửa Hiền (xã An Châu, tỉnh Nghệ An) bị sóng đánh gây hư hỏng nặng. (Ảnh: Xuân Tiến/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị chỉ đạo vận hành an toàn hồ đập thủy lợi, thủy điện, đê điều, đồng thời phải chủ động có phương án ứng phó bảo đảm an toàn dân cư trong trường hợp xảy ra tình huống xấu nhất (mưa lũ vượt mức thiết kế), không để bị động bất ngờ. Các địa phương sẵn sàng lực lượng, phương tiện, trang thiết bị tại các địa bàn trọng điểm xung yếu (đến từng thôn, bản) để triển khai cứu hộ cứu nạn khi có tình huống xấu.

Khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 5

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị chỉ đạo rà soát, thống kê, đánh giá sơ bộ thiệt hại và chủ động huy động lực lượng quân đội, công an, thanh niên… khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 5, trong đó tập trung hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa bị tốc mái, hư hỏng, hỗ trợ chỗ ở tạm đối với các hộ dân bị mất nhà cửa do bão số 5 theo quy định, không để người dân không có chỗ ở.

Sửa chữa ngay các trường học, cơ sở y tế bị tốc mái, hư hỏng do bão, hoàn thành ngay trong tháng 8 năm 2025 để bảo đảm học sinh được trở lại trường đúng dịp khai giảng năm học mới và bảo đảm việc khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Các địa phương khẩn trương xử lý dọn dẹp chướng ngại vật, vệ sinh đường xá bảo đảm hoạt động giao thông sớm trở lại bình thường ngay sau bão.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các địa phương chỉ đạo các đơn vị cung cấp dịch vụ khẩn trương khắc phục ngay, khôi phục cấp điện, sóng viễn thông, nước sinh hoạt để bảo đảm sinh hoạt của Nhân dân và hoạt động sản xuất kinh doanh; trục vớt, sửa chữa tàu thuyền bị chìm đắm, khôi phục sản xuất thủy sản, nông nghiệp bị thiệt hại để sớm ổn định đời sống cho người dân.

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo Quân khu IV và các đơn vị đóng trên địa bàn triển khai lực lượng, phương tiện, trang thiết bị cần thiết, sẵn sàng hỗ trợ Nhân dân ứng phó, khắc phục nhanh hậu quả bão, mưa lũ khi có đề nghị của địa phương.

Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các đơn vị có liên quan tập trung triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn các hồ đập thủy điện; khẩn trương khắc phục ngay hệ thống lưới điện bị sự cố do bão, mưa lũ, phấn đấu hoàn thành trong tháng 8 để bảo đảm sớm cung cấp điện trở lại cho sinh hoạt và sản xuất của nhân dân.

Nước biển tràn qua đê kéo theo nhiều rác thải vào tuyến phố Hồ Xuân Hương ở Sầm Sơn. (Ảnh: Việt Hoàng/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông (VNPT, Viettel) tập trung khắc phục ngay hệ thống viễn thông bị hư hỏng do bão số 5, khôi phục sóng viễn thông, có giải pháp bảo đảm cung cấp sóng viễn thông tại các khu vực có nguy cơ xảy ra mưa lũ lớn, phục vụ công tác chỉ đạo ứng phó thiên tai và sinh hoạt, sản xuất kinh doanh của nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chỉ đạo dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về diễn biến mưa lũ; phối hợp với các địa phương và Bộ Công Thương chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hỗ trợ địa phương triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, kịp thời khắc phục các cơ sở giáo dục bị thiệt hại do bão, chủ động có phương án hỗ trợ thiết bị dạy học, sách giáo khoa và đồ dùng học tập, bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh ngay từ đầu năm học mới.

Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo triển khai công tác bảo vệ các cơ sở y tế và làm tốt công tác khám chữa bệnh tại các địa phương chịu ảnh hưởng do bão số 5, không để gián đoạn đối với công tác cấp cứu, điều trị người bệnh, đảm bảo cung ứng đủ thuốc chữa bệnh thiết yếu cho nhân dân, kịp thời bổ sung cơ số thuốc dự trữ, hóa chất, vật tư dự trữ để chủ động phòng, chống thiên tai theo quy định; chỉ đạo tổ chức vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh, đảm bảo nước sạch, an toàn thực phẩm sau mưa lũ.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng chủ động chỉ đạo, hỗ trợ địa phương khắc phục nhanh các tuyến đường giao thông bị sạt lở do bão, mưa lũ, bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt, nhất là trên các trục giao thông chính.

Tổng Giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục đưa tin về diễn biến mưa lũ, chỉ đạo của cơ quan chức năng; hướng dẫn kỹ năng ứng phó ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất để giảm thiệt hại.

Chánh Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia phối hợp với cơ quan chức năng của Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo dõi tình hình, kịp thời chủ động điều phối, huy động lực lượng, phương tiện hỗ trợ địa phương triển khai ứng phó mưa lũ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và cấp có thẩm quyền theo quy định.

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương triển khai ứng phó mưa lũ và khắc phục hậu quả bão số 5.

Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc Công điện này; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng phụ trách những vấn đề đột xuất, phát sinh./.

