Bão số 5 làm tám người bị thương, một người tử vong, nhiều thiệt hại tại các địa phương

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), do ảnh hưởng bão số 5 đã làm 1 người chết tại Hà Tĩnh, 8 người bị thương (Hà Tĩnh 4, Quảng Trị 4); 621 nhà tốc mái, 144 nhà ngập tại Hà Tĩnh.

Mưa làm ngập 16.346ha lúa (Ninh Bình 911ha, Hà Tĩnh 13.327 ha, Quảng Trị 2.108ha), 611 ha rau màu, 2.058ha cây ăn quả và 4.443 cây xanh gãy đổ, 22 cột điện gãy đổ tại Hà Tĩnh

Mưa lũ đã làm sạt lở 3 điểm tại các xã Đồng Lê, Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị và ngập cục bộ một số tuyến đường giao thông, ngầm tràn (phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An; xã Kỳ Thượng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh; các xã Tuyên Bình, Tuyên Hóa, Dân Hóa, Thượng Trạch, Kim Phú, Kim Điền, Trường Sơn tỉnh Quảng Trị,...).

Các tỉnh, thành phố từ Ninh Bình-Huế đã sơ tán 18.452 hộ/44.313 người (Ninh Bình 894 người; Thanh Hóa 3.079 hộ/11.431 người; Nghệ An 5.328 hộ/18.472 người; Hà Tĩnh 8.247 hộ/19.387 người, Quảng Trị 1.640 hộ/5.193 người; Huế 158 hộ/452 người).

Hiện bão số 5 đã vào đất liền khu vực Nghệ An-Hà Tĩnh.

Tuyến đê Hội Thống, xã Đan Hải chịu tác động trực tiếp của bão số 5 do nước biển dâng và sóng mạnh. (Ảnh: Hữu Quyết/TTXVN)

Để tiếp tục chủ động ứng phó với bão, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương chịu ảnh hưởng tiếp tục thực hiện nghiêm túc Công điện số 141/CĐ-TTg ngày 22/8 và số 143/CĐ-TTg ngày 23/8 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp chiều ngày 24/8 trong đó tập trung vào việc hoàn thành việc neo đậu tàu thuyền tại nơi trú tránh, tránh va đập hư hỏng, chìm tại khu neo đậu, kể cả tầu vận tải; không để người dân ở lại trên tàu cá, lồng, bè, chòi canh nuôi thủy sản.

Các địa phương hoàn thành việc sơ tán dân tại các nhà không an toàn khu vực ven biển, nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; đảm bảo hậu cần, lương thực, nước uống, vệ sinh,…cho người dân tại nơi sơ tán, không để người dân quay trở về nhà khi bão chưa tan. Cấm người dân ra đường đến khi không còn gió bão ảnh hưởng.

Các địa phương tiếp tục kiểm tra, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ chứa xung yếu, đã đầy nước; bố trí lực lượng thường trực để sẵn sàng vận hành điều tiết và xử lý các tình huống, đồng thời duy trì lực lượng, phương tiện để cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu.

* Theo thống kê ban đầu của Văn phòng thường trực Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn Hà Tĩnh cho biết: Cơn bão số 5 càn quét qua địa bàn Hà Tĩnh làm 1 người chết nhiều người bị thương và hàng trăm ngôi nhà, công trình phụ tốc mái.

Cơn bão số 5 đã gây thiệt hại ban đầu ở tỉnh Hà Tĩnh gồm 1 người chết tại xã Kim Hoa do trong lúc sửa mái che không may bị ngã phải đi viện cấp cứu nhưng không qua khỏi; 4 người bị thương; trong đó, xã Mai Phụ có 2 người, phường Hoành Sơn 1 người, xã Kim Hoa 1 người.

Gió lớn kèm theo mưa to đã làm 144 ngôi nhà ngập sâu trong nước, hơn 612 ngôi nhà bị tốc mái. Một số điểm trường học, điểm giáo dục bị thiệt hại ngập nước.

Một công trình của người dân ở đường Đông Lộ, phường Thành Sen bị đổ sập. (Ảnh: Công Tường/TTXVN)

Bão số 5 cũng gây thiệt hại đến lĩnh vực nông nghiệp của bà con nông dân cụ thể có 13.327 ha lúa Hè Thu, hơn 611 ha hoa màu bị ngập nước hư hỏng, hơn 1.000 ha đất trồng cây lâu năm, hơn 2.000 ha cây ăn quả, 4.443 cây xanh bị đổ, ngã; 6 ha diện tích nuôi tôm bị thiệt hại. Có hơn 8 ha diện tích đồng muối bị bồi lấp tại phường Hải Ninh.

Về hạ tầng hệ thống điện có 22 cột điện, 2 cột ăng ten, 2 cột treo cáp bị gãy. Hôm nay, ngày 25/8, tại Hà Tĩnh đã có sức gió cấp 11, 12, giật trên cấp 13 đến 14. Bão lớn kèm theo mưa dông, lốc xoáy.

Lượng mưa đo được lớn nhất ở Cẩm Nhượng là 292mm, Kỳ Anh 288mm, phường Thành Sen 268mm…Mực nước ở các sông đang ở mức dưới báo động một ở Sông La 2,31m, sông Ngàn Phố 5,15m, Chu Lễ 5,98m, Hòa Duyệt 3,56m.

Trước diễn biến mưa bão tỉnh Hà Tĩnh đã chủ động các biện pháp phòng chống, lực lượng chức năng đã tiến hành di dời, sơ tán được 8.247 hộ với 19.387 người; trong đó người dân khu vực ven biển là 5.394 hộ với gần 14.000 người.

Hiện nay, gió đã giảm và lượng mưa nhỏ dần, tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo tất cả các xã, phường cùng lực lượng chức năng khẩn trương rà soát mức độ thiệt hại trong nhân dân về tài sản con người do cơn bão gây ra.

Bên cạnh đó huy động lực lượng tại chỗ, dựng, lợp lại nhà cho người dân ngay khi có thể, đồng thời bảo đảm an toàn các hồ chứa, các công trình phúc lợi; khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra để ổn định tình hình./.

