Xác minh chiếc xe Range Rover gây tai nạn liên hoàn ở Đắk Lắk

Sáng 27/8, Công an phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk) xác nhận tối 26/8 trên địa bàn xảy ra vụ việc một xe ô tô hiệu Range Rover tông vào nhiều xe máy rồi rời khỏi hiện trường.

Bản tin 60s ngày 27/8/2025 gồm những nội dung sau:

Xác minh chiếc xe Range Rover gây tai nạn liên hoàn ở Đắk Lắk.

Lắp dựng 10 nhà bạt dã chiến phục vụ nhân dân xem diễu binh, diễu hành.

Thông tin mới nhất vụ nghi cướp tiệm vàng tại Đà Nẵng.

Khởi tố bị can liên quan vụ học sinh bị điện giật tử vong khi diễn văn nghệ.

Cảnh báo chiêu trò lợi dụng ngập lụt đăng ảnh giả để bán hàng online.

Chiếc nhẫn kim cương đính hôn “gây sốt” của Taylor Swift.

Ông Trump cảnh báo khả năng cấm vận Nga và Ukraine.

Iran tìm cách ngăn chặn việc tái áp đặt trừng phạt của Liên Hợp Quốc./.

