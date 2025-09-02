Hai vụ tai nạn liên hoàn, 9 ôtô đâm nối nhau trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây

Tối 2/9, trên tuyến cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây xảy ra liên tiếp 2 vụ tai nạn liên hoàn cách nhau vài chục mét khiến giao thông qua khu vực ùn tắc cục bộ nhiều km.

Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 20 phút ngày 2/9, tại đoạn km 62 trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây hướng từ tỉnh Lâm Đồng đi tỉnh Đồng Nai (đoạn qua xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai) xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 6 xe ôtô con ở làn trong sát dải phân cách.

Ngay sau đó, một ôtô con biển số Thành phố Hồ Chí Minh chạy phía sau thắng gấp dẫn đến vụ tai nạn liên hoàn khác giữa 3 xe ôtô con. Vụ va chạm cách vị trí vụ tai nạn đầu tiên chỉ vài chục mét.

Ghi nhận tại hiện trường, 9 ôtô trong 2 vụ tai nạn đều bị móp méo, vỡ nát phần đầu và đuôi, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường. Những người trên các xe ôtô nhanh chóng rời khỏi xe, đứng nép vào dải phân cách để đảm bảo an toàn.

Vụ tai nạn xảy ra đúng thời điểm lượng xe đổ dồn về Thành phố Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ lễ, 9 ôtô chắn hết làn trong nên khiến giao thông trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây ùn ứ kéo dài. Hàng ngàn phương tiện nối đuôi nhau, di chuyển chậm qua khu vực xảy ra vụ việc.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát giao thông Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục Cảnh sát giao thông) cùng đơn vị quản lý tuyến cao tốc khẩn trương có mặt xử lý hiện trường, phân luồng từ xa và điều tiết giao thông.

Đến hơn 20 giờ 30 phút cùng ngày, hiện trường cơ bản được giải quyết, tuy nhiên, tình trạng ùn ứ vẫn kéo dài.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra, làm rõ./.

