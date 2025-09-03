Đồng Nai: 9 ôtô gặp nạn trong 2 vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc

Tại hiện trường, 9 chiếc ôtô con trong 2 vụ tai nạn liên hoàn trên tuyến cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây đều bị móp méo, vỡ nát phần đầu và đuôi, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường.

Tối 2/9, trên tuyến cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây xảy ra liên tiếp hai vụ tai nạn liên hoàn cách nhau vài chục mét khiến giao thông qua khu vực ùn tắc cục bộ kéo dài.

Thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 20 phút ngày 2/9, tại đoạn km 62 trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây hướng từ tỉnh Lâm Đồng đi tỉnh Đồng Nai xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 6 xe ôtô con.

Ngay sau đó, một chiếc ôtô con chạy phía sau thắng gấp dẫn đến vụ tai nạn liên hoàn khác giữa 3 xe ôtô con. Vụ va chạm cách vị trí vụ tai nạn đầu tiên chỉ vài chục mét.

Tại hiện trường, 9 chiếc ôtô con trong 2 vụ tai nạn đều bị móp méo, vỡ nát phần đầu và đuôi, nhiều mảnh vỡ văng khắp mặt đường. Những người trên các xe ôtô nhanh chóng rời khỏi xe, đứng nép vào dải phân cách để đảm bảo an toàn./.