Khởi tố vụ tai nạn giao thông khiến 3 mẹ con tử vong tại xã Phước Thành

Tối 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra, làm rõ vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng tại xã Phước Thành khiến ba mẹ con tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 20 giờ 59 phút ngày 20/9, tại ngã ba giao nhau giữa đường ĐH507 với đường Lâm Phú, xã Phước Thành, Thành phố Hồ Chí Minh (trước đây thuộc huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương).

Khi đó, bà Nguyễn Thị Thu V. (36 tuổi, ngụ xã An Long, Thành phố Hồ Chí Minh) điều khiển xe máy chở theo hai con trai là cháu Nguyễn Hoàng L. (6 tuổi) và Nguyễn Thanh T. (2 tuổi) thì xảy ra va chạm với ôtô do Nguyễn Đức T. N. (32 tuổi, ngụ xã Phước Thành) điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến xe máy bị hất văng vào bìa vườn cao su ven đường. Bà V. và con trai lớn tử vong tại chỗ, cháu nhỏ được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Tài xế ôtô Nguyễn Đức T. N. cũng bị thương nặng và đã được đưa đến bệnh viện điều trị.

Theo kết quả xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định vụ việc có dấu hiệu tội phạm: Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ quy định tại khoản 3, Điều 260, Bộ luật Hình sự. Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và lấy lời khai nhân chứng để làm rõ nguyên nhân.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc theo đúng quy định pháp luật./.

TP Hồ Chí Minh: Tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 mẹ con tử vong Nguyên nhân vụ tai nạn được xác định do ông N, người lái ôtô không nhường đường khi đi từ đường nhánh ra đường chính làm 3 mẹ con đi xe máy tử vong; nồng độ cồn trong máu của ông N. là 50mg/100ml.