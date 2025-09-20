Chậm tiến độ, công trường vắng lặng: Dự án quốc lộ 14B gặp khó khăn

Dự án cải tạo Quốc lộ 14B qua Đà Nẵng gặp nhiều vướng mắc, dù mặt bằng đã bàn giao. Công trường vắng bóng công nhân, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn, ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B qua thành phố Đà Nẵng, khởi công từ cuối năm 2023, hiện đang đối mặt với tình trạng thi công ì ạch, dù nhiều mặt bằng đã được bàn giao.

Mặc dù đã giải tỏa và bàn giao khoảng 5,2 km mặt bằng bên phải tuyến và 4,8 km mặt bằng bên trái tuyến, nhưng công trường vẫn vắng lặng, thiếu công nhân và phương tiện thi công. Nhiều hạng mục thi công đang dang dở, vật liệu xây dựng tập kết ngổn ngang và các công trình như hố sâu chưa được hoàn thiện, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt trong mùa mưa.

Ông Phạm Thế Quý, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Hương Lam, cho biết dù thôn đã giải tỏa đến 90% số nhà, nhưng công tác thi công vẫn chậm trễ. Ông bức xúc: “Mặt bằng đã bàn giao nhưng không được thi công, để lại hố sâu nguy hiểm, có thể gây ngập lụt và đe dọa tính mạng người dân”. Tình trạng này gây khó khăn lớn cho sinh hoạt người dân và tạo ra những điểm nguy hiểm dọc tuyến đường.

Mặc dù đã gần ba năm thi công, tiến độ dự án vẫn ì ạch, ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng nghìn hộ dân. Các cơ quan chức năng cần có giải pháp quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo an toàn giao thông và hoàn thành dự án đúng tiến độ./.