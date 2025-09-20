Bức tranh "vắng lặng" trên công trường Dự án Quốc lộ 14B qua Đà Nẵng

Xã hội
Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B khởi công ngày 25/11/2023, chiều dài 7,58km, tổng vốn 788 tỷ đồng. Sở Xây dựng Đà Nẵng làm đại diện Chủ đầu tư; Liên danh Công ty CP Đầu tư hạ tầng Đông Sơn và Công ty CP Tập đoàn CIENCO4 là đơn vị thi công. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Đến nay, gần 3 năm triển khai nhưng dự án vẫn chậm tiến độ. Ghi nhận vào ngày 18/9, công trường dự án vắng lặng, trong hình là một hạng mục dang dở vắng bóng công nhân. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Tại một quán cà phê trên địa bàn xã Hòa Tiến, mặc dù chủ quán đã chủ động bàn giao mặt bằng hơn 1 năm qua, nhưng sau khi đắp nền, đơn vị thi công bỏ dở như trong hình khiến quán không thể hoạt động, ảnh hưởng đến đời sống người dân. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Tại khu vực gần trung tâm Ủy ban Nhân dân xã Hòa Vang, hạng mục cống và đắp nền đã được thi công bỏ dở nhiều tháng, cỏ mọc um tùm. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Vật liệu xây dựng bỏ ngổn ngang gây mất an toàn giao thông. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Một hạng mục làm cống không vướng mặt bằng nhưng cũng không thấy bóng dáng công nhân trên công trường. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Một đoạn dự án kéo dài, không vướng mặt bằng nhưng vẫn không có phương tiện hay công nhân thi công. Ảnh chụp ngày 18/9. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Mật độ giao thông trên tuyến Quốc lộ 14B rất lớn, trong khi dự án thiếu che chắn cần thiết nên thường xuyên xảy ra tình trạng mất an toàn giao thông. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Các hạng mục thi công cầu vượt đều trong tình trạng chung là vắng bóng công nhân. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Theo Sở Xây dựng (chủ đầu tư dự án), tính đến tháng 7/2025, đã áp giá phê duyệt giá trị bồi thường 1.063/1.080 hồ sơ, đã bàn giao khoảng 5,2km/7,58km (đạt 68,60%). Tuy nhiên, như trong hình, cả một đoạn tuyến dài vài km bỏ dở sau khi đắp nền. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14B sau khi hoàn thành sẽ mở rộng lên 6 làn xe (2 làn xe hỗn hợp). Đây là dự án trọng điểm phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực. Thế nhưng, rất nhiều vướng mắc đã xảy ra và hiện dự án đang chậm tiến độ nghiêm trọng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Bức tranh "vắng lặng" trên công trường Dự án Quốc lộ 14B qua Đà Nẵng

Dự án cải tạo Quốc lộ 14B qua Đà Nẵng đang gặp phải tình trạng thi công ì ạch dù nhiều mặt bằng đã được bàn giao. Công trường vắng bóng công nhân, gây lo ngại về tiến độ và an toàn giao thông.

Thanh Phong
