Bức tranh "vắng lặng" trên công trường Dự án Quốc lộ 14B qua Đà Nẵng

Dự án cải tạo Quốc lộ 14B qua Đà Nẵng đang gặp phải tình trạng thi công ì ạch dù nhiều mặt bằng đã được bàn giao. Công trường vắng bóng công nhân, gây lo ngại về tiến độ và an toàn giao thông.