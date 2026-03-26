18 năm tù cho đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan thẻ tín dụng

Ngày 26/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Bùi Bích Thùy (sinh năm 1985, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174, khoản 4, điểm a - Bộ luật Hình sự.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, khoảng tháng 1/2022, thông qua bạn bè xã hội, anh Nguyễn Đức B (sinh năm 1987, trú tại xã Đa Phúc, Hà Nội) quen và biết Thùy làm dịch vụ đáo hạn thẻ tín dụng ngân hàng.

Tháng 8/2022, do cần tiền để trả nợ và chi tiêu cá nhân nên Thùy đã nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh B bằng cách đưa thông tin gian dối về việc có lô thẻ tín dụng khoảng 40 tỷ đồng cần đáo hạn ngân hàng. Thùy rủ anh này cùng góp vốn hợp tác để cùng hưởng lợi nhuận.

Thùy lấy lý do không rút được tiền vì vào thời gian nghỉ lễ 2/9 nên ngân hàng không làm việc, hẹn sau kỳ nghỉ lễ, Thùy sẽ rút tiền ở các thẻ để trả gốc và lãi.

Thùy cũng giới thiệu với anh B về cách thức thực hiện. Theo đó, khách hàng cần thanh toán nợ thẻ tín dụng thì Thùy sẽ nộp vào thẻ thay cho khách.

Thanh toán xong nợ, khách hàng sẽ trả cho Thùy cả tiền gốc kèm theo một khoản tiền chi phí khoảng 0,45%/số tiền gốc đã bỏ ra.

Sau một ngày có thể đáo hạn được 3 lần, lợi nhuận sẽ được khoảng 1,5% khoản tiền gốc đã chuyển.

Thùy hứa hẹn trả anh B mức lợi nhuận từ 5.000- 10.000 đồng/1 triệu đồng/1 ngày. Vì vậy, anh B đồng ý chuyển tiền cho Thùy để góp vốn hưởng lợi nhuận.

Tổng cộng từ ngày 25/8/2022 đến ngày 19/9/2022, anh B chuyển cho Thùy số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Ngoài ra, Thùy còn lập 4 “Hợp đồng hợp tác” đề các ngày 1/9/2022, 5/9/2022, 14/9/2022 và 15/9/2022 với nội dung: “Anh B góp tiền để Thùy trực tiếp cung cấp dịch vụ đáo thẻ tín dụng cho khách hàng. Thời gian hợp tác là từ 1 tháng đến 6 tháng kể từ ngày ký hợp đồng hợp tác. Lợi nhuận từ việc đáo hạn tín dụng cho khách hàng sẽ được chia theo lợi nhuận sau khi trừ các chi phí cố định... .”

Sau khi nhận tiền, Thùy chỉ chuyển lại cho anh B một phần lợi nhuận. Do anh B liên hệ đòi tiền nên ngày 10/10/2022, Thùy đã chuyển nhượng cho anh B căn hộ chung cư với thỏa thuận đối trừ 700 triệu đồng vào tiền nợ. Hiên cơ quan tố tụng xác định Thùy còn chiếm đoạt của bị hại hơn 8,8 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, Thùy khai nhận vay tiền của nhiều người để chơi sàn Forex (sàn giao dịch tiền ngoại hối điện tử) và bị thua lỗ. Đến tháng 8/2022, Thùy bị nợ khoảng 50 tỷ đồng nên sau khi chiếm đoạt của anh B gần 9 tỷ đồng, Thùy đã sử dụng để trả nợ và chi tiêu cá nhân hết./.

Khởi tố Chủ tịch Công ty Đảo Vàng lừa đảo hơn 41 tỷ đồng tại dự án ở Phú Quốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Tiền, Chủ tịch Công ty Đảo Vàng để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”