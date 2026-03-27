Truy tố 14 bị can trong đường dây thực phẩm chức năng giả hơn 500 tỷ đồng

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 14 bị can trong vụ án “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Cố ý làm lộ bí mật công tác,” xảy ra tại Công ty cổ phần Dược phẩm liên doanh MediPhar và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố bị can Nguyễn Năng Mạnh (nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dược phẩm MediUSA, Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm MegaPharco, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Dược phẩm liên doanh MediPhar, cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Hóa dược Hùng Phương) về các tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm,” “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Đưa hối lộ.”

Bị can Đỗ Mạnh Hoàng (Giám đốc Công ty MediPhar) và Khúc Minh Vũ (Giám đốc Công ty Việt Đức) bị truy tố về 2 tội danh: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.”

Các bị can Phạm Văn Thụ (Phó Giám đốc Công ty MediUSA); Nguyễn Thị Yến (Trưởng phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm Công ty MediPhar, Công ty MediUSA); Nguyễn Thị Lan (Trưởng phòng đảm bảo chất lượng sản phẩm Công ty MediPhar, Công ty MediUSA); Đặng Thị Ngoan (Trưởng phòng nghiên cứu phát triển sản phẩm Công ty MediUSA) và Lê Xuân Cừ (Trưởng phòng Đảm bảo chất lượng Công ty MediPhar và Công ty MediUSA) cùng bị truy tố về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.”

Bị can Phạm Thị Hường (Phụ trách kế toán Công ty MediPhar, Công ty MediUSA, Công ty MegaLife, Công ty Hùng Phương) và Lê Thị Toan (Thủ quỹ Công ty MediPhar, Công ty MediUSA, Công ty MegaLife, Công ty Hùng Phương) cùng bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng."

Về tội “Nhận hối lộ,” Viện Kiểm sát nhân dân tối cao truy tố các bị can Nguyễn Hữu Tuân (cựu Phó trưởng phòng Giám quản 5, Cục Giám sát quản lý về Hải quan); Nguyễn Thế Việt (cựu Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Cục Hải quan); Phạm Công Chiến (cựu Trưởng phòng Quản lý kinh doanh dược, Cục Quản lý dược, Bộ Y tế).

Riêng bị can Nguyễn Danh Dũng (cựu Cán bộ Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường) bị truy tố về tội “Cố ý làm lộ bí mật công tác.”

Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2016-2025, bị can Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng, Khúc Minh Vũ, với vai trò là cổ đông, thành lập các công ty và trực tiếp nắm quyền chi phối, chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Công ty Mediphar, Công ty MediUSA và các công ty thuộc hệ thống.

Các bị can này đã lợi dụng tư cách pháp nhân của doanh nghiệp để tổ chức, điều hành hoạt động phạm tội có tổ chức, có tính hệ thống, kéo dài, với phương thức thủ đoạn phạm tội tinh vi, khép kín, xuyên suốt từ khâu thành lập nhà máy, đăng ký công bố sản phẩm, sản xuất, phân phối, tiêu thụ sản phẩm là thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả; tiêu hủy chứng cứ, tài liệu để che giấu hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; đồng thời có hành vi đưa hối lộ cho người có chức vụ, quyền hạn, tiết lộ thông tin để tiêu hủy chứng cứ, tài liệu.

Thông qua Công ty MediPhar, Công ty MediUSA và các công ty thuộc hệ thống, Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng, Khúc Minh Vũ đã chỉ đạo, tổ chức sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe với quy mô đặc biệt lớn tại 2 nhà máy của Công ty Mediphar, Công ty MediUSA.

Các bị can trong vụ án thực hiện chuỗi hành vi sai phạm có hệ thống từ khâu xin cấp phép để được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn GMP cho nhà máy hoạt động sản xuất; đưa tiền cho các đoàn thẩm định, kiểm tra để được tạo điều kiện thuận lợi; sai phạm trong việc nộp hồ sơ đăng ký công bố sản phẩm, từ đó sản xuất số lượng sản phẩm đặc biệt lớn để phân phối, tiêu thụ trên hầu hết các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Tổng doanh thu thực tế của Công ty Mediphar, MediUSA thông qua hoạt động sản xuất, buôn bán hàng hóa là hơn 1.762 tỉ đồng. Trong đó, kết luận giám định xác định 88 sản phẩm là hàng giả, doanh thu từ hành vi sản xuất, buôn bán 88 sản phẩm giả có giá trị là hơn 539,8 tỷ đồng; các bị can Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng, Khúc Minh Vũ, thu lợi bất chính số tiền là hơn 264,7 tỷ đồng.

Cũng theo cáo trạng, trong quá trình hoạt động, từ năm 2021-2024, để che giấu doanh thu thực tế và trốn tránh nghĩa vụ tài chính về thuế đối với Nhà nước, Nguyễn Năng Mạnh, Đỗ Mạnh Hoàng, Khúc Minh Vũ đã phân công nhiệm vụ, chỉ đạo kế toán, thủ quỹ lập và theo dõi, hạch toán thuế trên 2 hệ thống sổ sách kế toán.

Tổng doanh thu thực tế của 4 công ty: MediPhar, MediUSA, Hùng Phương và MegaLife là hơn 2.155 tỷ đồng; nhưng doanh thu kê khai thuế chỉ hơn 363 tỷ đồng; doanh thu bỏ ngoài sổ sách là hơn 1.792 tỷ đồng; gây thiệt hại về thuế cho Nhà nước tổng số tiền hơn 304,8 tỷ đồng, trong đó thiệt hại về thuế cho Nhà nước sau khi trừ giá trị hàng giả là hơn 143,9 tỷ đồng.

Ngoài ra, Nguyễn Năng Mạnh còn lợi dụng, thông qua các mối quan hệ để móc nối, liên hệ và đưa hối lộ cho các cá nhân là lãnh đạo, cán bộ thuộc các cơ quan nhà nước để thực hiện hành vi trái pháp luật theo yêu cầu, đề nghị của Nguyễn Năng Mạnh, tạo điều kiện trong việc thẩm định, kiểm tra nhà máy, thông quan hàng hóa, đăng ký hồ sơ công bố sản phẩm, tiết lộ thông tin khi bị kiểm tra, qua đó sản xuất, buôn bán hàng giả hưởng lợi bất hợp pháp./.

