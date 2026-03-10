Ninh Bình: Khởi tố, bắt tạm giam bị can sản xuất dấm giả với số lượng lớn

Ngày 10/3, thông tin từ Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vũ Văn Dũng (sinh năm 1984, trú tại thôn Quyết Tiến 1, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình) về hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Ninh Bình chủ trì phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 9, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Ninh Bình và Công an xã Ý Yên tiến hành kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh tại hộ sản xuất, kinh doanh Quang Minh, có địa chỉ tại thôn Quyết Tiến 1, xã Ý Yên, tỉnh Ninh Bình do Vũ Văn Dũng điều hành hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Tại thời điểm kiểm tra, đoàn công tác phát hiện cơ sở sản xuất sản phẩm “Dấm Hoàng Hải” không bảo đảm chất lượng, không đúng thành phần như thông tin ghi trên nhãn sản phẩm và theo bản tự công bố sản phẩm đã báo cáo với cơ quan chức năng.

Căn cứ các quy định của pháp luật, đoàn công tác lập biên bản, thu giữ toàn bộ dây chuyền, máy móc, công cụ sản xuất; 12.000 chai dấm thành phẩm (Dấm Hoàng Hải, loại 450ml/chai); khoảng 1,5 tấn nguyên liệu (Axit axetic tinh khiết không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng) và hơn 50.000 các nguyên phụ liệu vỏ chai, nắp, vỏ thùng, tem nhãn các loại để điều tra, xử lý theo quy định./.

