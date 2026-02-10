An Giang: Khởi tố 3 đối tượng sản xuất hàng giả và sử dụng tài liệu giả

Ngày 10/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường) cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh tạm giam đối với 3 đối tượng để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả và sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

3 đối tượng gồm Tô Hoàng Dũ (sinh năm 1990, trú tại ấp Xẻo Trâm, xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang), Trương Văn Tiền (sinh năm 1979, khu vực 4, phường An Bình, thành phố Cần Thơ) và Ngô Hữu Chuẩn (sinh năm 1978, trú tại xã Tân Nhựt, Thành phố Hồ Chí Minh).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh An Giang phát hiện đường dây sản xuất, tiêu thụ máy biến áp giả nhãn hiệu THIBIDI quy mô lớn, hoạt động có tổ chức, liên tỉnh, trong thời gian dài.

Các đối tượng thu mua máy biến áp đã qua sử dụng, hư hỏng, sau đó phục chế, sơn sửa lại vỏ, quấn lại dây đồng; làm giả hồ sơ kỹ thuật, nhãn mác, tem thông số kỹ thuật nhằm đưa ra thị trường tiêu thụ để thu lợi bất chính.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với đơn vị liên quan tập trung đấu tranh, triệt phá đường dây trên.

Ngày 29/1/2026, lực lượng Công an bắt quả tang các đối tượng đang thực hiện hành vi vận chuyển máy biến áp giả từ kho, xưởng sản xuất tại tỉnh Tây Ninh và thành phố Cần Thơ đi tiêu thụ tại An Giang.

Khám xét các kho, xưởng sản xuất và địa điểm mua bán, tiêu thụ, lực lượng Công an thu giữ 137 máy biến áp giả mang nhãn hiệu THIBIDI, với tổng giá trị tương đương hàng thật ước tính trên 20 tỷ đồng cùng nhiều tài liệu, đồ vật, dữ liệu điện tử có liên quan trực tiếp đến hành vi phạm tội.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2019 đến nay, các đối tượng sản xuất và đưa ra thị trường hàng trăm máy biến áp giả, tiêu thụ tại nhiều tỉnh, thành phố khu vực miền Tây Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh, gây thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho hệ thống điện, ảnh hưởng đến an ninh, an toàn lưới điện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh An Giang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật./.

