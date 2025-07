Khởi tố hiệu trưởng và 5 giáo viên để điều tra hành vi làm giả hồ sơ, tài liệu

Chiều 10/7, tại cuộc họp báo thông tin tình hình kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2025 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức, Đại tá Trịnh Văn Giang, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, cơ quan Công an đã khởi tố bị can đối với 6 đối tượng, gồm 5 giáo viên và 1 hiệu trưởng liên quan đến vi phạm xảy ra tại Trường Trung học phổ thông Tĩnh Gia 4 và Trường Trung học phổ thông Ngọc Lặc. Các bị can bị khởi tố để điều tra về hành vi làm giả hồ sơ, tài liệu.

Vụ việc đang được cơ quan Công an tỉnh Thanh Hóa củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 9/10/2024, Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa thông tin đã có kết quả xác minh đơn thư phản ánh về việc thí sinh C.T.H, ở phòng thi số 6, Hội đồng thi Trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong (thị xã Bỉm Sơn cũ, nay là phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa) có học lực trung bình nhưng kết quả điểm thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông cao bất thường.

Theo Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa, sau khi nhận được phản ánh, Sở đã thành lập đoàn kiểm tra và phát hiện những sai lệch trong kết quả thi của thí sinh C.T.H (sinh năm 2009, số báo danh 721xxx) tại Hội đồng thi Trường Trung học phổ thông Lê Hồng Phong, thị xã Bỉm Sơn trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025.

Cụ thể, điểm thi công bố của thí sinh C.T.H là: Toán 8 điểm, Ngữ văn 8,5 điểm, Tiếng Anh 6,4 điểm. Tuy nhiên, qua kiểm tra bài thi, kết quả chỉ là Toán 4,5 điểm, Ngữ văn 6,5 điểm và Tiếng Anh 2,4 điểm.

Theo giải trình của Hội đồng chấm thi Trường Trung học phổ thông Ngọc Lặc, nguyên nhân lên nhầm điểm là do trong quá trình làm việc, áp lực công việc, mất tập trung nên để xảy ra ghi nhầm điểm thi và không cố ý./.

