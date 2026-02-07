Cần Thơ: Triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớn, thủ đoạn tinh vi

Ngày 7/2, Công an thành phố Cần Thơ cho biết Phòng Cảnh sát kinh tế thuộc Công an thành phố vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan triệt phá thành công một nhóm đối tượng có hành vi sản xuất, buôn bán phân bón giả với quy mô lớn, thủ đoạn hết sức tinh vi, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại nghiêm trọng cho sản xuất nông nghiệp.

Trước đó, vào ngày 2/2, Phòng Cảnh sát kinh tế tiến hành kiểm tra theo thủ tục hành chính đối với một xe bán tải mang biển kiểm soát 63C-160.56 có dấu hiệu nghi vấn, do Trần Phương Vũ (sinh năm 1995, ngụ tại phường Đông Thành, tỉnh Vĩnh Long) điều khiển, đang di chuyển đến địa bàn xã Thạnh Hòa, thành phố Cần Thơ.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện trên xe vận chuyển số lượng lớn phân bón mang nhãn mác của các doanh nghiệp có uy tín trên thị trường nhưng không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ.

Lực lượng chức năng đã tạm giữ 240kg phân bón hỗn hợp PK 40-25, nhãn hiệu "siêu tạo mầm hoa P.K 60-60," đăng ký bởi Công ty Trách nhiệm hữu hạn công nghệ Đông Tây; 400kg phân bón hữu cơ ORGACA CRF1, hiệu "siêu đạm cá hồi Hàn Quốc," đăng ký sản xuất là Công ty Cổ phần phân bón vật tư Carton; cùng 20 lít phân bón lá trung vi lượng DOTA KALI40, hiệu "Kali hữu cơ," cũng đăng ký dưới tên Công ty Trách nhiệm hữu hạn công nghệ Đông Tây.

Làm việc với cơ quan công an, tài xế Trần Phương Vũ khai nhận toàn bộ số phân bón này do Công ty Trách nhiệm hữu hạn nhập khẩu sản xuất Ba Con Sư Tử sản xuất và đang trên đường vận chuyển giao cho cửa hàng vật tư nông nghiệp Việt Đoàn tại xã Thạnh Hòa, thành phố Cần Thơ, với tổng trị giá lô hàng ước tính khoảng 40 triệu đồng.

Nhận định vụ việc có tính chất phức tạp, không chỉ dừng lại ở một lô hàng đơn lẻ, Phòng Cảnh sát kinh tế đã mở rộng điều tra, tiến hành khám xét khẩn cấp 2 địa điểm liên quan tại tỉnh Vĩnh Long.

Các địa điểm bao gồm: hộ kinh doanh Trần Thị Triệu (sinh năm 1993, địa chỉ số 584/10, khóm Đông Hậu, phường Đông Thành) và trụ sở Công ty Trách nhiệm hữu hạn nhập khẩu sản xuất Ba Con Sư Tử tại phường Đông Thành, thành phố Cần Thơ.

Kết quả xác minh cho thấy Công ty Trách nhiệm hữu hạn nhập khẩu sản xuất Ba Con Sư Tử do Nguyễn Văn Thiệt, chồng của Trần Thị Triệu là chủ sở hữu, còn Trần Thị Triệu là giám đốc.

Tiếp tục mở rộng truy xét, lực lượng công an đã thực hiện kiểm tra, thu hồi tang vật tại cửa hàng vật tư nông nghiệp Toàn Tuyền (ấp Sơn Phú 2A, xã Đại Thành, thành phố Cần Thơ) và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ngọc Linh TR (ấp Mỹ Xuân, xã Hậu Mỹ, tỉnh Đồng Tháp).

Qua thống kê tổng thể, lực lượng chức năng đã thu giữ tổng cộng 4.598kg phân bón dạng rắn và 1.335 lít phân bón dạng lỏng các loại. Số phân bón giả trên được nhóm đối tượng sản xuất trong 4 ngày để tung ra thị trường.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu, dữ liệu điện tử cùng hàng loạt bao bì, nguyên liệu, máy móc, thiết bị và phương tiện phục vụ cho dây chuyền sản xuất, buôn bán hàng giả này. Tổng giá trị tang vật thu giữ được ước tính lên đến trên 1,8 tỷ đồng.

Để làm rõ hành vi giả mạo, Phòng Cảnh sát kinh tế đã trực tiếp làm việc với đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn công nghệ Đông Tây (phường Bình Phú, Thành phố Hồ Chí Minh) và Công ty Cổ phần phân bón vật tư Carton (phường An Bình, thành phố Cần Thơ).

Kết quả xác minh khẳng định cả hai doanh nghiệp này đều không ký kết bất kỳ hợp đồng gia công, đóng gói, phân phối hay ủy quyền sử dụng tên thương mại, mã số phân bón cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn nhập khẩu sản xuất Ba Con Sư Tử cũng như bất kỳ pháp nhân nào liên quan đến Nguyễn Văn Thiệt.

Quá trình đấu tranh khai thác xác định từ tháng 4/2025 đến khi bị bắt, các đối tượng đã tổ chức sản xuất phân bón giả một cách chuyên nghiệp, thông qua việc thành lập nhiều pháp nhân khác nhau nhằm che giấu hoạt động vi phạm pháp luật và đối phó với sự kiểm tra của cơ quan chức năng.

Nguyễn Văn Thiệt thừa nhận bản thân là người đứng sau thành lập 4 công ty gồm: Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất Ba Con Sư Tử; Công ty Trách nhiệm hữu hạn nhập khẩu sản xuất Ba Con Sư Tử; Công ty Trách nhiệm hữu hạn nông nghiệp hóa sinh Hưng Thịnh; Công ty Trách nhiệm hữu hạn xuất nhập khẩu nông dược PHOENIX. Thiệt giao cho vợ là Trần Thị Triệu đứng tên Giám đốc 2 công ty mang thương hiệu "Ba Con Sư Tử."

Thủ đoạn của các đối tượng là dù các công ty này chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất phân bón, nhưng vẫn ngang nhiên tổ chức sản xuất, đóng gói các sản phẩm có dấu hiệu giả mạo về nhãn hàng hóa, quyết định công nhận lưu hành và mã số phân bón của các đơn vị khác.

Nhằm đẩy mạnh tiêu thụ, Trần Thị Triệu không trực tiếp tham gia vào khâu sản xuất tại xưởng mà đảm nhận vai trò livestream bán hàng trực tiếp trên nền tảng mạng xã hội TikTok để tiếp cận người dân.

Trong khi đó, các tài xế như Nguyễn Văn Dững và Trần Phương Vũ không chỉ làm nhiệm vụ vận chuyển mà còn trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất, đóng gói sản phẩm theo chỉ đạo của Thiệt.

Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Cần Thơ tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ vai trò, trách nhiệm của các cá nhân và tổ chức liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật./.

