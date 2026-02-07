Hải Phòng: Khởi tố đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt hơn 20 tỷ đồng qua mạng xã hội

Ngày 7/2, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Ngân Trang (sinh năm 1998), trú tại thôn 3, xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.” Quyết định trên đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Theo thông tin ban đầu, trong khoảng thời gian từ 22/1/2025 đến 30/6/2026, Phạm Ngân Trang đã có hành vi sử dụng 4 tài khoản Facebook có tên là “Hoàng Lê Thu,” “Bảo Hân,” “Bích Trâm Nguyễn” và “Hương Giang” nhắn tin cho chị Vũ Thị Len (sinh năm 2000, trú tại xã Kẻ Sặt, thành phố Hải Phòng), giả mạo thông tin là người quen biết, "bạn làm ăn" với Phạm Ngân Trang có nhu cầu vay tiền để nhập hàng và hứa hẹn sẽ trả lợi nhuận cao cho chị Len sau khi bán được hàng.

Tin tưởng với lời hứa trả lãi cao, chị Len đã nhiều lần chuyển tiền cho các tài khoản trên vay.

Sau khi vay được tiền, Trang sử dụng để tiêu xài cá nhân và trả nợ. Số tiền chênh lệch giữa khoản vay và trả cho chị Len là trên 29,7 tỷ đồng.

Từ ngày 29/6/2025 đến 20/9/2025, Trang đã trả lại cho chị Len trên 4,8 tỷ đồng và 1 thửa đất tại khu dân cư mới ven Quốc lộ 38 với trị giá được hai bên thống nhất là 4,5 tỷ đồng.

Trừ đi số tiền trên, số tiền Phạm Ngân Trang chiếm đoạt của chị Len đến nay được xác định là trên 20,4 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.

