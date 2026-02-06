Hải Phòng: Phát hiện đối tượng vận chuyển 130 bao tải chứa bình nghi là khí cười

Tin từ Phòng cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Hải Phòng cho biết khoảng 1 giờ 15 phút ngày 5/2, tại Km38 Quốc Lộ 10 đoạn thuộc địa phận thôn Câu Đông, xã An Quang, thành phố Hải Phòng, tổ công tác của trạm cảnh sát giao thông Quang Trung đã phối hợp với lực lượng công an xã An Quang tiến hành kiểm tra xe ôtô mang biển kiểm soát 15H-028.84 do L.V.T (sinh năm 1976, trú tại thôn 1 Do Nha, phường An Dương, thành phố Hải Phòng) điều khiển.

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên thùng xe ôtô có chở 130 bao tải, trong mỗi bao tải có 2 thùng carton. Kiểm tra các thùng carton thì thấy mỗi thùng có 2 bình kim loại dạng bình khí màu tím đen (nghi là bình khí cười).

Tại thời điểm kiểm tra, lái xe không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ số hàng trên.

Tại cơ quan chức năng, L.V.T khai nhận là vận chuyển thuê cho người tên Q. ở cùng xã từ khu vực biên giới thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh về thành phố Hải Phòng.

Cơ quan chức năng đã niêm phong số hàng hóa trên và bàn giao cho đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

