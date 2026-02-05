Nhanh chóng bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản ngân hàng tại Lào Cai

Bước đầu xác định đối tượng cướp tài sản tại Phòng giao dịch Hợp Minh thuộc Ngân hàng Agribank (Lào Cai) là Nguyễn Thành Luân, sinh năm 1995, trú tại thôn 5, xã Quy Mông, tỉnh Lào Cai.

Chiều ngày 4/2, tại Phòng giao dịch Hợp Minh thuộc Ngân hàng Agribank chi nhánh Yên Bái, 1 nam thanh niên (không mang theo hung khí, vũ khí) đi vào quầy giao dịch, lợi dụng lúc đông người và sơ hở của nhân viên ngân hàng, đối tượng đã thò tay qua ô cửa kính quầy giao dịch lấy 01 tập tiền mệnh giá 500.000 đồng rồi bỏ chạy.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, nhân viên ngân hàng đã nhanh chóng báo đến lực lượng Công an nơi gần nhất.

Đồng thời, tri hô lực lượng bảo vệ và người dân đuổi bắt đối tượng. Sau khi nhận được thông tin, Công an phường Âu Lâu đã nhanh chóng triển khai lực lượng cùng nhân viên, lực lượng bảo vệ ngân hàng, quần chúng nhân dân tiến hành truy bắt khi đối tượng đang bỏ chạy, thu giữ toàn bộ vật chứng số tiền 50 triệu đồng.

Đây là đối tượng chưa có tiền án, tiền sự và hiện đang điều trị bệnh tâm thần tại Bệnh viện đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai vừa được gia đình xin về điều trị ngoại trú./.