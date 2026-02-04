Khởi tố giám đốc sản xuất lúa giống ST25 giả bán ra nhiều tỉnh thành

Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh Đắk Lắk) cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Nguyễn Huy Vũ (48 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là giống cây trồng.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Huy Vũ là Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư nông nghiệp Á Châu, địa chỉ tại xã Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, kho sản xuất tại xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk.

Công ty của Vũ không được các cơ quan chức năng cấp giấy phép sản xuất lúa giống, không có vùng trồng nguyên liệu lúa giống nhưng vì ham lợi, Vũ đã chỉ đạo nhân viên Công ty thu mua các loại lúa nguyên liệu, lúa thương phẩm, không rõ nguồn gốc, trôi nổi trên thị trường với giá rẻ.

Sau đó, mang về kho để sản xuất, đóng gói, dán nhãn mác các thương hiệu lúa nổi tiếng như, ST24, ST25, ĐT8, OM18… rồi xuất bán cho các đại lý ở nhiều tỉnh, thành phố: Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Gia Lai, Quảng Ngãi, Cà Mau, Khánh Hòa, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh với giá từ 14.000 đồng đến 23.000 đồng/kg tùy loại, thương hiệu.

Việc này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi người sản xuất nông nghiệp và công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực giống cây trồng.

Khám xét kho sản xuất của Vũ và các đại lý thu mua, lực lượng Công an thu giữ 781 bao lúa giống giả loại ST24, ST25 với tổng trọng lượng hơn 22 tấn, trị giá gần 600 triệu đồng. Đồng thời, thu giữ nhiều phương tiện máy móc, dấu đóng các loại lúa cùng nhiều tang vật liên quan.

Bước đầu, Công an đã làm rõ chỉ trong năm 2025, Công ty của Vũ sản xuất và bán ra thị trường hơn 200 tấn lúa giống giả loại ST24, ST25.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý các đối tượng có liên quan./.

