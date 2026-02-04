Khởi tố đường dây buôn bán thuốc lá điện tử quy mô lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 4/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng để điều tra về tội “Buôn bán hàng cấm,” liên quan đến hoạt động mua bán thuốc lá điện tử với quy mô lớn, doanh thu hàng tỷ đồng, hoạt động tinh vi cả trực tiếp lẫn trên không gian mạng.

Theo kết quả điều tra ban đầu, qua công tác nắm tình hình và triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an Thành phố) phát hiện một đường dây cung cấp, phân phối thuốc lá điện tử với số lượng lớn, tiêu thụ sỉ và lẻ tại Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành phố lân cận.

Nhóm đối tượng tổ chức hoạt động khép kín, phân công vai trò cụ thể, sử dụng mạng lưới giao hàng trung gian nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Khi xác định các đối tượng vừa nhập về một lượng lớn thuốc lá điện tử, chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ, Phòng Cảnh sát kinh tế đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, xử lý. Lực lượng chức năng chia thành nhiều tổ công tác theo dõi, kiểm tra một cửa hàng kinh doanh trên đường Nguyễn Cư Trinh, phường Cầu Ông Lãnh, nơi được xác định là đầu mối phân phối chính của đường dây.

Qua kiểm tra và khám xét khẩn cấp, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 28.657 sản phẩm gồm: thuốc lá điện tử dùng một lần, máy hút thuốc lá điện tử, tinh dầu, linh kiện thay thế và túi nicotine, được đóng gói trong 140 thùng carton.

Các đối tượng bị bắt liên quan đến đường dây buôn bán thuốc lá điện tử quy mô lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngoài ra, cơ quan Công an còn thu giữ nhiều thiết bị điện tử, tài liệu và dữ liệu phục vụ hoạt động kinh doanh. Tổng giá trị lô hàng vi phạm được xác định hơn 4,8 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Ngọc Quốc Uy (sinh năm 1997, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh) là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp tổ chức và điều hành hoạt động mua bán thuốc lá điện tử tại cửa hàng này từ năm 2024, cùng sự tham gia của 6 đối tượng khác. Để che giấu hoạt động trái phép, nhóm đối tượng sử dụng vỏ bọc hộ kinh doanh, đăng ký ngành nghề không đúng với thực tế; tuyển dụng nhiều nhân viên bán hàng, trả lương và hoa hồng theo doanh thu.

Đáng chú ý, ngoài việc bán trực tiếp tại cửa hàng, các đối tượng còn lợi dụng mạng xã hội, website thương mại điện tử và các nền tảng quản lý bán hàng trực tuyến để quảng cáo, tiếp nhận đơn hàng, giao hàng thông qua shipper và thanh toán không dùng tiền mặt.

Kết quả trích xuất dữ liệu điện tử cho thấy, từ tháng 1/2025 đến thời điểm bị phát hiện, cửa hàng đã thực hiện hơn 7.100 đơn hàng, với tổng doanh thu trên 4 tỷ đồng; trong đó riêng thuốc lá điện tử chiếm hơn 3,1 tỷ đồng.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận, biết rõ thuốc lá điện tử là mặt hàng bị pháp luật cấm kinh doanh do chứa nicotine-chất gây nghiện, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người sử dụng, song vẫn cố tình thực hiện hành vi vi phạm vì lợi nhuận cao.

Kết quả giám định, định giá và dịch thuật bao bì sản phẩm đều xác định rõ các tang vật thu giữ là thuốc lá điện tử theo quy định pháp luật hiện hành.

Để đối phó với cơ quan chức năng, đối tượng cầm đầu đã sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm che giấu hành vi phạm tội. Tại cửa hàng trên đường Nguyễn Cư Trinh, các đối tượng thiết kế một phòng bí mật phía sau, lối ra vào được ngụy trang bằng kệ đựng nước uống, dùng làm nơi cất giấu thuốc lá điện tử. Việc nhập hàng chủ yếu diễn ra vào ban đêm; giao hàng cho khách thông qua shipper, hạn chế tiếp xúc trực tiếp nhằm né tránh kiểm tra.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 7 đối tượng về tội “Buôn bán hàng cấm” là Nguyễn Ngọc Quốc Uy (sinh năm 1997)-chủ cửa hàng, đối tượng cầm đầu; các đối tượng là nhân viên cửa hàng gồm: Lưu Võ Bảo Huân, Nguyễn Lê Khánh Huy, Nguyễn Thành Trung, Nguyễn Trang Hoàng An, Đoàn Văn Trường và Nguyễn Ngọc Quỳnh Như.

Theo quy định pháp luật, thuốc lá điện tử là mặt hàng bị cấm kinh doanh. Mọi hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển, quảng cáo hoặc môi giới tiêu thụ thuốc lá điện tử đều có thể bị xử lý hình sự về tội “Buôn bán hàng cấm,” với khung hình phạt nghiêm khắc, bao gồm phạt tiền, phạt tù và tịch thu toàn bộ tang vật, phương tiện vi phạm.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ các đầu mối cung cấp, phân phối, trung gian vận chuyển và các nền tảng hỗ trợ tiêu thụ trái phép thuốc lá điện tử.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kịp thời cung cấp thông tin cho lực lượng Công an khi phát hiện các hành vi mua bán, quảng cáo thuốc lá điện tử để cùng phối hợp ngăn chặn, xử lý./.

