Sở GD&ĐT Tuyên Quang cảnh báo thông tin giả mạo về tuyển dụng viên chức

Tối 3/2, ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang cho biết, Sở đã ban hành thông báo khẩn cảnh báo về tình trạng xuất hiện các thông tin giả mạo liên quan đến tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2025, gây hoang mang cho thí sinh và người dân.

Theo ông Vũ Đình Hưng, thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội và trong một số hội, nhóm xuất hiện nhiều hình ảnh, văn bản có đóng dấu mờ hoặc ghi danh nghĩa “Tuyển giáo viên,” kèm theo số điện thoại liên hệ để tư vấn, bán tài liệu hoặc tổ chức ôn thi tuyển dụng. Đây đều là các thông tin không chính thống, có dấu hiệu lừa đảo.

Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang khẳng định, không tổ chức bất kỳ khóa ôn thi tuyển dụng nào, không bán đề thi, tài liệu ôn tập dưới mọi hình thức. Mọi thông tin về việc “bán tài liệu chuẩn của Sở,” “thu tiền ôn tập,” “đảm bảo trúng tuyển”... đều là sai sự thật.

Về quy trình tuyển dụng viên chức ngành giáo dục, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang Vũ Đình Hưng cho hay, toàn bộ kế hoạch, chỉ tiêu, hình thức tuyển dụng đã được công khai tại Thông báo số 12/TB-SGDĐT.

Các thông tin chính thức được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Sở tại địa chỉ tuyenquang.edu.vn, niêm yết tại trụ sở Sở Giáo dục và Đào tạo và trên Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh Tuyên Quang.

Sở Giáo dục và Đào tạo Tuyên Quang đề nghị các thí sinh và người dân nâng cao cảnh giác, không chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân cho các đối tượng lạ qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Khi phát hiện các hành vi có dấu hiệu lừa đảo, người dân cần kịp thời cung cấp thông tin cho cơ quan công an nơi gần nhất hoặc phản ánh trực tiếp về Sở Giáo dục và Đào tạo qua số điện thoại 02073.822.344.

Đồng thời, khuyến cáo thí sinh chỉ tiếp cận và cập nhật thông tin tuyển dụng từ các kênh chính thống nhằm tránh bị lợi dụng, gây thiệt hại về tài chính và ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân./.

