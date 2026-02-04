Tuyên án 3 cựu lãnh đạo thành phố Long Xuyên cũ vì liên quan cấp đất tái định cư

Sau gần 1 tuần xét xử sơ thẩm và nghị án, sáng 4/2, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt 3 cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên (cũ) tỉnh An Giang 8 năm tù treo về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra trong quá trình giao đất bồi thường tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thành phố Long Xuyên (cũ), tỉnh An Giang.

Bị cáo Nguyễn Bảo Sinh (sinh năm 1976, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cũ) và bị cáo Đào Văn Ngọc (sinh năm 1963, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cũ) bị Hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên phạt 3 năm tù, cho hưởng án treo; thời gian thử thách 5 năm; bị cáo Huỳnh Giang Sơn (sinh năm 1961, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cũ) bị Hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên phạt 2 năm tù, cho hưởng án treo; thời gian thử thách 4 năm.

Cả 3 cùng bị phạt án tù về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng,” xảy ra trong quá trình giao đất bồi thường tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thành phố Long Xuyên (cũ), tỉnh An Giang.

Cùng tội danh trên, bị cáo Nguyễn Thanh Phong (sinh năm 1988, cựu nhân viên hợp đồng Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cũ) bị Hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên phạt 1 năm, 3 tháng, 15 ngày tù, bằng thời gian tạm giam (bị cáo đã chấp hành án xong).

Bị cáo Huỳnh Giang Sơn (sinh năm 1961), nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên (cũ), tỉnh An Giang, tại phiên tòa. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)

Còn có 5 bị cáo bị Hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên phạt 1 năm cải tạo không giam giữ; 20 bị cáo khác bị Hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên phạt từ 2-3 năm tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 4-5 năm.

Đồng thời, Hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên sung vào ngân sách nhà nước số tiền 2,84 tỷ đồng do các bị cáo và người liên quan giao nộp, để đảm bảo quá trình thi hành án.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử sơ thẩm tuyên buộc các đồng thừa kế của Võ Văn Trung (Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên và Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cũ - đã chết) phải bồi thường thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền trên 1,73 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, từ năm 2018- 2022, Võ Văn Trung (Phó giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên và Phó giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang cũ - đã chết) trực tiếp phụ trách, quản lý giao nền, bố trí nền dự án đối với các nền tái định cư cấp cho những người được bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Lợi dụng chức vụ được giao, Trung đã làm khống 5 hồ sơ tái định cư, tự soạn quyết định giao đất cho người thân trong gia đình, cắt ghép chữ ký của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên, lập hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất giả rồi hoàn tất thủ tục xin giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sau khi được cấp giấy chứng nhận, Trung chuyển nhượng cho người khác để hưởng lợi.

Mở rộng điều tra giai đoạn 2010-2022, cơ quan chức năng xác định Trung đã làm khống tổng cộng 23 hồ sơ, trong đó 19 hồ sơ đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng đối tượng tái định cư. Sau khi sai phạm bị phát hiện, ngày 1/8/2022, Võ Văn Trung tự sát.

Cơ quan điều tra kết luận, các bị cáo Nguyễn Bảo Sinh, Đào Văn Ngọc, Huỳnh Giang Sơn (đều là cựu Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên) cùng 26 cán bộ thuộc Trung tâm Phát triển quỹ đất, Văn phòng Đăng ký đất đai, Bộ phận một cửa và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (cũ) đã thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, thẩm định hồ sơ, dẫn đến việc giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sai đối tượng, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 6,8 tỷ đồng.

Bị cáo Đào Văn Ngọc (sinh năm 1963), nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên (cũ), tỉnh An Giang, tại phiên tòa. (Ảnh: Công Mạo-TTXVN)

Trong đó, bị cáo Nguyễn Bảo Sinh ký 16 hồ sơ, gây thiệt hại hơn 4,89 tỷ đồng; bị cáo Đào Văn Ngọc ký 10 hồ sơ, thiệt hại hơn 3,5 tỷ đồng; bị cáo Huỳnh Giang Sơn ký 1 hồ sơ, thiệt hại 1,53 tỷ đồng. Nhiều cán bộ khác cũng bị xác định có trách nhiệm liên quan, gây thiệt hại từ hàng trăm triệu đến vài tỷ đồng.

Đối với Võ Văn Trung, người có hành vi làm khống hồ sơ xin giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhằm thu lợi, cơ quan điều tra xác định có dấu hiệu của tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Tuy nhiên, do Trung đã chết trước khi vụ án được khởi tố nên không xem xét xử lý hình sự.

Một số cá nhân khác là cán bộ địa phương, công chứng viên, người đứng tên hồ sơ hoặc người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất được xác định có sai phạm hoặc thiếu sót nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không biết việc làm giả hồ sơ nên không bị xử lý hình sự./.

