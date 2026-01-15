Hoãn phiên tòa xét xử ba cựu Phó Chủ tịch UBND thành phố Long Xuyên và đồng phạm

Sáng 15/1, Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 3 bị cáo là cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên (cũ) cùng 26 bị cáo là cựu cán bộ, lãnh đạo các đơn vị liên quan của thành phố Long Xuyên (cũ) trong vụ án thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng, xảy ra trong quá trình giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thành phố Long Xuyên (cũ).

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa cho các bị cáo: Nguyễn Bảo Sinh (sinh năm 1976, cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Long Xuyên cũ), Nguyễn Phú Cường (sinh năm 1989, nhân viên Văn phòng đăng ký đất đai-chi nhánh liên xã phường Long Xuyên cũ) và bị cáo Lý Thanh Tùng (sinh năm 1971, nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai-chi nhánh thành phố Long Xuyên cũ) vắng mặt; các bị cáo và đại diện Viện Kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị Hội đồng xét xử tạm hoãn phiên tòa.

Để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các bị cáo, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh An Giang đã quyết định hoãn phiên tòa và dự kiến mở lại vào ngày 28/1/2026./.

