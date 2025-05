Cần Thơ: Hoãn phiên tòa xét xử vụ nhận hối lộ tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới

Ngày 8/5, Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ mở phiên tòa xét xử 10 bị cáo về hành vi nhận hối lộ và làm, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6502D (trụ sở tại quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ).

Các bị cáo gồm: Châu Ngọc Ý, Nguyễn Sĩ Hùng, Phạm Minh Nhựt, Huỳnh Hoàng Tâm, Nguyễn Ngọc Thuấn, Hoàng Ngọc Hải, Lê Thị Hà Uyên, Lâm Trương Thái Châu, Trương Anh Dũng, Nguyễn Hoàng Điệp.

Tại phiên tòa, hai luật sư của bị cáo Nguyễn Hoàng Điệp và Lâm Trương Thái Châu cùng một số người liên quan có đơn xin hoãn xét xử. Sau khi tham khảo ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát và luật sư, Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên xét xử và chuyển sang ngày 20/5.

Theo cáo trạng, Công ty Cổ phần Kỹ thuật Cát Tường An Khánh tại Cần Thơ có 3 chi nhánh được Cục Đăng kiểm Việt Nam cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới, trong đó có Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 6502D. Châu Ngọc Ý là đăng kiểm viên bậc cao, trước tháng 9/2019 là Phó Giám đốc, sau đó là Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới Cần Thơ 6502D.

Châu Ngọc Ý đã thực hiện không đúng quy định của pháp luật, nhận tiền của các chủ phương tiện hoặc đại diện chủ phương tiện để bỏ qua một số vi phạm theo quy định của pháp luật nhằm hưởng lợi.

Châu Ngọc Ý còn cấu kết với đồng phạm làm giả nhiều tài liệu để hợp thức hóa hồ sơ, ký cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo.

Với vai trò là lãnh đạo Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới, Châu Ngọc Ý đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhận hối lộ đối với 778 hồ sơ nghiệm thu phương tiện để hưởng lợi số tiền gần 918 triệu đồng.

Đối tượng còn nhờ Nguyễn Sĩ Hùng, Lê Thị Hà Uyên làm giả 12 giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với cần cẩu để hợp thức hóa hồ sơ nghiệm thu xe cải tạo gắn cần cẩu; làm khống và sử dụng 1.222 tài liệu (giảm 512 tài liệu so với cáo trạng ban đầu) do Hùng, Dũng, Châu ký; làm khống và ký giả tên vợ 675 tài liệu nhằm hợp thức hóa các hồ sơ Ý nhận hối lộ.

Nguyễn Sĩ Hùng đã sử dụng phần mềm photoshop để chỉnh sửa từ ảnh gốc của giấy kiểm định cần trục ôtô, giúp sức cho Ý nhận hối lộ hơn 15,6 triệu đồng.

Ngoài ra, Hùng còn làm giả 4 giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với cần cẩu, hưởng lợi 3,2 triệu đồng; làm khống, ký giả tên vợ với 1.845 tài liệu, hưởng lợi 56,9 triệu.

Phạm Minh Nhựt là đăng kiểm viên nghiệm thu cải tạo của Trung tâm đăng kiểm 6502D, nhiều lần giúp sức Ý nhận hối lộ hơn 147 triệu đồng; trực tiếp nhận hối lộ hơn 40 triệu đồng. Tâm là đăng kiểm viên nghiệm thu cải tạo, nhiều lần giúp sức Ý nhận hối lộ hơn 144 triệu đồng.

Bị cáo Lâm Trương Thái Châu có hành vi sử dụng pháp nhân Hợp tác xã vận tải Tứ Hải ký khống 426 tài liệu giả. Bị cáo Trương Anh Dũng Dũng có hành vi sử dụng pháp nhân Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ ôtô Ninh Kiều ký khống 61 tài liệu giả.

Các bị cáo Thuấn, Điệp, Hải, Uyên có hành vi làm giả 35 giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với cần cẩu…/.

