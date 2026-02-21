Nương sắn thành bản du lịch: Câu chuyện đánh thức giấc mơ của người Mông ở Huổi Nhả tỉnh Điện Biên

Từ một bản nghèo với 34 hộ đồng bào Mông sinh sống chủ yếu bằng nương rẫy, thu nhập bấp bênh, bản Huổi Nhả (xã Mường Pồn, Điện Biên) đã có bước chuyển mình nhờ phát triển du lịch cộng đồng.

Thành công có được nhờ sự đồng lòng của người dân và sự đồng hành của chính quyền địa phương qua các lớp tập huấn kỹ năng đón tiếp, giao tiếp, cải tạo nhà ở gắn với giữ gìn kiến trúc truyền thống. Mô hình này không chỉ tạo sinh kế bền vững, nâng cao thu nhập mà còn góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và cảnh quan bản làng.

Hành trình của Huổi Nhả là minh chứng cho thấy phát triển du lịch dựa trên lợi thế thiên nhiên và văn hóa bản địa, với sự tham gia của toàn cộng đồng, chính là hướng đi phù hợp và bền vững cho vùng cao./.