Điện Biên: Sắc Xuân nơi ngã ba biên giới Sín Thầu

Xã Sín Thầu, vùng đất nơi ngã ba biên giới Việt Nam-Lào-Trung Quốc những ngày giáp Tết Nguyên đán đang khoác lên mình sắc Xuân rực rỡ.

Giữa núi rừng hùng vĩ của dãy Khoang La San, bản làng người Hà Nhì như bừng tỉnh, tràn đầy sức sống mới trong cảnh sắc thiên nhiên, trong trang phục truyền thống rực rỡ và niềm vui hiện hữu trên từng gương mặt người dân.

Sín Thầu sau sáp nhập là địa phương có diện tích tự nhiên lớn nhất tỉnh Điện Biên, nằm ở khu vực biên giới đặc biệt quan trọng về quốc phòng – an ninh, với đường biên giới dài gần 70 km tiếp giáp với hai nước Lào và Trung Quốc. Toàn xã hiện có 21 bản, với trên 1.300 hộ, hơn 6.100 nhân khẩu, là nơi sinh sống của 7 dân tộc anh em, trong đó đồng bào Hà Nhì chiếm trên 50% dân số.

Những ngày này, không khí Xuân lan tỏa khắp các bản làng. Người già thong thả ngồi sưởi nắng trước hiên nhà, kể cho con cháu nghe chuyện một năm đã qua; trẻ em ríu rít nô đùa trên những con đường bê tông, trong tiếng cười giòn tan vang vọng giữa núi rừng. Các bản làng trở nên rộn ràng hơn bởi những hoạt động vệ sinh đường làng, dọn dẹp nhà cửa, luyện tập văn nghệ, thể thao chuẩn bị đón Tết, tạo nên bức tranh xuân ấm áp nơi phên dậu Tổ quốc.

Dọc các tuyến đường vào bản, những lá cờ Tổ quốc được người dân treo trang trọng trước mỗi nếp nhà. Từ trung tâm xã đến các bản vùng cao, sắc đỏ sao vàng nổi bật trên nền trời xanh, hòa cùng sắc xuân của núi rừng biên giới. Người dân coi việc treo cờ dịp Tết không chỉ là phong tục quen thuộc, mà còn là cách thể hiện niềm tự hào, ý thức gìn giữ chủ quyền thiêng liêng nơi cực Tây Tổ quốc.

Trong những nếp nhà trình tường ấm cúng, sắc Xuân còn hiện hữu qua từng đường kim, mũi chỉ. Bên bếp lửa, nhiều phụ nữ Hà Nhì đang miệt mài hoàn thiện những bộ trang phục truyền thống để diện Tết. Trên nền vải thủ công, những hoa văn tinh xảo dần hiện lên, gửi gắm ước vọng về một năm mới no ấm, yên vui.

Chị Pờ Mỳ Nụ vừa khéo léo hoàn thiện những đường chỉ cuối cùng vừa chia sẻ: “Tết là dịp vui nhất trong năm. Phụ nữ Hà Nhì ai cũng cố gắng may cho mình bộ váy áo đẹp nhất để mặc Tết, đi chợ, đi chơi xuân. Năm nay bản làng khang trang hơn, đời sống khá hơn nên không khí Tết cũng vui hơn nhiều.”

Sự đổi thay ấy được cảm nhận rõ nhất từ chính những người gắn bó lâu năm với mảnh đất này. Ông Lỳ Xuyến Phù, già làng, người có uy tín ở xã Sín Thầu, phấn khởi cho biết: “Trước đây đi lại khó khăn, đời sống còn nhiều thiếu thốn. Nay đường sá thuận lợi, Nhà nước quan tâm đầu tư, bà con biết làm ăn hơn. Gia đình tôi làm homestay đón khách du lịch, vừa có thêm thu nhập, vừa giới thiệu văn hóa Hà Nhì. Bản làng thay đổi từng ngày, người dân rất vui.”

Thời gian qua, xã Sín Thầu tập trung khai thác lợi thế vùng biên, chú trọng sản xuất nông nghiệp, phát triển thương mại biên giới và du lịch cộng đồng. Các lĩnh vực giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; công tác giảm nghèo, hỗ trợ các đối tượng chính sách được triển khai kịp thời, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, chủ quyền biên giới quốc gia được bảo đảm, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết.

Trên nền tảng đó, nhiều công trình, sự kiện quan trọng đã và đang tạo điểm nhấn cho sự phát triển của địa phương như việc xây dựng Cột cờ A Pa Chải; Cửa khẩu A Pa Chải chính thức được thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới…

Ông Đặng Thành Huy, Bí thư Đảng ủy xã Sín Thầu cho biết, Đảng bộ, chính quyền xã luôn xác định chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là người nghèo, các đối tượng chính sách để mọi người, mọi nhà đều được đón Tết vui tươi, đầm ấm.

Cùng với đó, xã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao cho bà con; mới đây xã đã khai trương chợ du lịch Cà là Pá, mở đầu cho chuỗi hoạt động đón Tết Bính Ngọ.

Chiến sỹ thực hiện nghi thức chào cờ tại Cột cờ A Pa Chải. (Ảnh: Xuân Tư/TTXVN)

Đặc biệt, việc xây dựng Cột cờ A Pa Chải và công bố Cửa khẩu A Pa Chải thực hiện hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa qua biên giới là những điểm nhấn quan trọng, tạo động lực phát triển du lịch, thương mại, nâng cao đời sống nhân dân, góp phần giữ vững chủ quyền nơi cực Tây Tổ quốc.

Đảng ủy xã xác định mục tiêu trong thời gian tới là đổi mới toàn diện, tạo đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội, khai thác hiệu quả lợi thế thông thương hàng hóa qua Cửa khẩu A Pa Chải-Long Phú, gắn với quảng bá các điểm du lịch trọng điểm như Cột cờ A Pa Chải, mốc giao điểm ba đường biên giới, chợ phiên biên giới và du lịch cộng đồng.

Những kết quả và mục tiêu đó cho thấy bức tranh phát triển ngày càng rõ nét của Sín Thầu, vùng biên giới nơi cực Tây Tổ quốc. Không chỉ thể hiện qua những con số, sự đổi thay còn hiện hữu trong đời sống thường ngày của người dân, từ diện mạo bản làng đến không khí phấn khởi mỗi độ xuân về.

Xuân đã về trên miền biên giới Sín Thầu. Giữa sắc núi rừng hùng vĩ, những con đường mới, những nếp nhà khang trang, tiếng cười trẻ thơ hòa cùng niềm vui ánh lên trong mắt người già, vùng đất ngã ba biên giới đang bước vào mùa xuân mới - mùa xuân của đổi thay, ấm no và niềm tin vững bền nơi phên dậu Tổ quốc./.

