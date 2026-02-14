Xã hội

Việt Nam hỗ trợ Cuba đảm bảo an ninh lương thực

Đại diện hai bên đã ký biên bản giao nhận 250 tấn gạo, lô gạo đầu tiên được Việt Nam trao cho Cuba trong năm 2026 theo thỏa thuận song phương.

Việt Hùng-Ngọc Duy
Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long trao tượng chưng 250 tấn gạo cho Thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp Cuba Telce Abdel González. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)
Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long trao tượng chưng 250 tấn gạo cho Thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp Cuba Telce Abdel González. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Ngày 13/2, tại trụ sở của Công ty nông nghiệp Cítricos Caribe S.A ở thủ đô La Habana, đại diện chính phủ và doanh nghiệp sản xuất lúa gạo AgriVMA của Việt Nam đã bàn giao 250 tấn gạo viện trợ không hoàn lại cho phía Cuba, theo một thỏa thuận giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam và Bộ Nông nghiệp Cuba.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Nông Nghiệp Cuba Telce Abdel González khẳng định phía Cuba sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Dự án sản xuất lúa gạo của doanh nghiệp Agri VMA của Việt Nam tại huyện Los Palacios, tỉnh Pinar del Rio, tiến tới nhân rộng mô hình sản xuất ra các địa phương khác của Cuba.

Thứ trưởng Telce Abdel González đánh giá cao các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp tại Cuba, góp phần thúc đẩy sản xuất nông sản và đảm bảo an ninh lương thực cho Cuba; đồng thời bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam tiếp tục mở rộng đầu tư ở Cuba, không chỉ trong lúa gạo mà còn sản xuất các nông sản khác.

Ông Telce Abdel González khẳng định hợp tác nông nghiệp góp phần đưa hợp tác kinh tế song phương ngang tầm mối quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước.

Về phần mình, Đại sứ Việt Nam tại Cuba Lê Quang Long nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện, thể hiện niềm tin của các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư sản xuất tại Cuba, bất chấp những khó khăn mà Cuba đang trải qua. Việc các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục sản xuất và mở rộng sản xuất tại Cuba là một minh chứng cho mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba.

Đại sứ Lê Quang Long cảm ơn Bộ Nông nghiệp Cuba đã có những hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp của Việt Nam trong thời gian qua và khẳng định thúc đẩy hợp tác nông nghiệp và hỗ trợ Cuba đảm bảo an ninh lương thực luôn nhận được sự quan tâm cao của lãnh đạo Việt Nam.

Trong khi đó, ông Đặng Quang Thủy - Giám đốc điều hành Dự án lúa AgriVMA tại huyện Los Palacios tỉnh Pinar del Río - khẳng định quyết tâm của doanh nghiệp trong việc đẩy mạnh sản xuất ở Cuba, qua đó góp phần củng cố quan hệ hợp tác toàn diện Việt Nam-Cuba.

Đại diện hai bên đã ký biên bản giao nhận 250 tấn gạo, lô gạo đầu tiên được Việt Nam trao cho Cuba trong năm 2026 theo thỏa thuận song phương. Đây là sản phẩm của giống lúa lai CT16, với năng suất trên 7 tấn thóc tươi/ha, hiện được AgriVMA trồng trên diện tích hơn 1.000ha tại huyện Los Palacios, tỉnh Pinar del Río./.

