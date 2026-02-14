Tết ấm nơi vùng biên xứ Lạng, không để ai bị bỏ lại phía sau

Thực hiện phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau,” mọi người mọi nhà đều có Tết, cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, chính trị-xã hội tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức nhiều chương trình, hoạt động ý nghĩa để mang một cái Tết ấm áp, đủ đầy hơn cho hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế, nhất là vùng sâu, vùng xa, khu vực miền núi biên giới...

Hướng về vùng khó, người nghèo

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội Chữ thập Đỏ tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức “Chợ Tết nhân ái” tại các xã Lộc Bình và Tri Lễ với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, thu hút đông đảo người dân địa phương.

Tại “Chợ Tết nhân ái,” hơn 1.000 phiếu mua hàng miễn phí, mỗi phiếu trị giá 600 nghìn đồng được tặng cho những gia đình bị thiệt hại do bão số 10 và số 11 gây ra vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 năm 2025, hộ nghèo, cận nghèo, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, người khuyết tật, người già neo đơn, trẻ mồ côi, các đối tượng yếu thế khác...

Hội Chữ thập Đỏ cũng tổ chức các gian hàng “0 đồng” phát phiếu để các hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được sắm Tết.

Bà Hoàng Thị Thanh, xã Lộc Bình chia sẻ Chương trình “Chợ Tết nhân ái” đã mang những món quà Tết đến với người nghèo một cách kịp thời. Chương trình còn tạo không gian Tết ấm áp với nhiều hoạt động văn hóa truyền thống như: Gói bánh chưng, viết chữ thư pháp, trò chơi dân gian ném còn, lày cỏ... giúp mọi người, nhất là giới trẻ hiểu được ý nghĩa, nét đẹp trong ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Với phương châm tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết, các cấp Công đoàn trong tỉnh đã thăm hỏi, tặng quà cho trên 4.000 đoàn viên với tổng số tiền trên 3,3 tỷ đồng.

Các cơ quan, Công đoàn cơ sở, người sử dụng lao động cũng tổ chức nhiều hoạt động thiết thực chăm lo Tết cho đoàn viên, người lao động; chi trả đầy đủ, kịp thời tiền lương, tiền thưởng cuối năm; tổ chức Chương trình "Bữa cơm tất niên" lan tỏa tinh thần gắn kết, sẻ chia.

Tết Nguyên đán năm nay, các doanh nghiệp trong tỉnh Lạng Sơn cũng tăng mức thưởng Tết cho công nhân lao động. Mức thưởng cao nhất lên tới 23 triệu đồng/người, cao hơn so với năm ngoái là 19,9 triệu đồng/người. Mức thưởng Tết bình quân đạt khoảng 5 triệu đồng/người. Tại nhiều doanh nghiệp, tiền lương bình quân đạt khoảng 9 triệu đồng/người/tháng; không có doanh nghiệp nợ lương,...

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn Trần Thanh Nhàn, thực tế trên địa bàn vẫn còn nhiều hộ nghèo, cận nghèo, người già neo đơn, trẻ em mồ côi, người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam… gặp khó khăn trong cuộc sống.

Đặc biệt, mưa lũ đã ảnh hưởng nặng nề đến sinh kế của người dân ở một số địa phương, khiến nhiều gia đình chưa thể ổn định đời sống, rất cần sự quan tâm, sẻ chia, chung tay hỗ trợ của toàn xã hội, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán.

Các học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhận quà trong Chương trình “Tết Nhân ái.” (Ảnh: Anh Tuấn/TTXVN)

Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành và Ủy ban Nhân dân xã, phường rà soát tình hình đời sống nhân dân, nhất là gia đình có công với cách mạng, gia đình chính sách, hộ nghèo, cận nghèo, người dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới... để tổ chức thăm hỏi, tặng quà theo tinh thần mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, toàn tỉnh đã trao trên 15.780 suất quà cho người có công và thân nhân người có công, với tổng kinh phí gần 7,5 tỷ đồng; trong đó có 6.888 suất quà của Chủ tịch nước cùng quà của tỉnh. Đồng thời tỉnh đã chi trả kịp thời, đầy đủ trợ cấp ưu đãi cho 6.640 lượt người có công và thân nhân, với tổng kinh phí trên 20,9 tỷ đồng.

Thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Chữ thập Đỏ, Liên đoàn Lao động và các tổ chức chính trị-xã hội, toàn tỉnh đã trao tặng hơn 26.000 suất quà Tết với giá trị trên 16 tỷ đồng.

Cùng với hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết, tỉnh Lạng Sơn đã tập trung nguồn lực chăm lo cho các đối tượng yếu thế: hỗ trợ 2.600 suất quà bằng tiền mặt cho hộ nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội với tổng kinh phí 1,56 tỷ đồng; cứu đói giáp hạt trên 3.880 hộ với gần 192 tấn gạo, trị giá gần 2,1 tỷ đồng.

Tỉnh cũng chi trả trợ cấp xã hội kịp thời cho hơn 40.000 đối tượng với tổng kinh phí trên 30 tỷ đồng, bảo đảm mọi người dân đều đón Tết, vui Tết./.

