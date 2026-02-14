Xã hội

Gia Lai: Từ vùng thiên tai đến mùa Xuân an lành

Sau thiên tai, người dân và chính quyền các xã phía Tây tỉnh Gia Lai khẩn trương khôi phục sản xuất, ổn định nhà cửa, để Tết này không chỉ có niềm vui sum vầy, mà còn là khởi đầu năm mới đầy hứa hẹn.

Khu tái định cư mới tại xã Pờ Tó, tỉnh Gia Lai với đầy đủ các tiện ích thiết yếu phục vụ cho 160 hộ dân. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)
Khu tái định cư mới tại xã Pờ Tó, tỉnh Gia Lai với đầy đủ các tiện ích thiết yếu phục vụ cho 160 hộ dân. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

Những ngày giáp Tết, khi nắng Xuân bắt đầu hong khô những cánh đồng từng ngập sâu dưới nước, cuộc sống, sinh hoạt của người dân ở các xã phía Tây tỉnh Gia Lai cũng dần trở lại nhịp thường ngày.

Sau thiên tai, người dân cùng chính quyền địa phương đang khẩn trương khôi phục sản xuất, ổn định nhà cửa, để Tết này không chỉ có niềm vui sum vầy, mà còn là sự khởi đầu một năm mới đầy hứa hẹn.

Những tháng cuối năm 2025, bão số 13 và các đợt mưa lũ kéo dài đã gây thiệt hại lớn cho sản xuất và đời sống người dân tại nhiều xã phía Tây tỉnh Gia Lai. Tuy nhiên, thay vì trông chờ, ỷ lại, các địa phương đã tập trung tuyên truyền, vận động người dân chủ động khắc phục hậu quả, sớm ổn định sản xuất, sinh hoạt để đón Tết Nguyên đán đầm ấm, đàng hoàng hơn.

Tại xã Ia Dreh, thiên tai đã ảnh hưởng đến hơn 2.300ha cây trồng với nhiều diện tích lúa, mỳ, mía, hoa màu bị ngập úng, gãy đổ; chăn nuôi và lâm nghiệp cũng chịu tổn thất đáng kể.

Ngay sau khi nước rút, địa phương đã phối hợp với các ngành chuyên môn hướng dẫn người dân vệ sinh đồng ruộng, cải tạo đất, chuẩn bị giống, vật tư để kịp thời gieo trồng vụ mới.

ttxvn-1402-gia-lai-xuan-an-lanh-3.jpg
Bà con nông dân xã Ia Dreh, tỉnh Gia Lai tích cực cải tạo đồng ruộng sau thiên tai. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

Song song đó, công tác rà soát, lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ thiệt hại cũng được triển khai khẩn trương, đúng đối tượng, đúng quy định.

Ông Cao Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Ia Dreh cho biết địa phương tập trung tuyên truyền để bà con chủ động khắc phục hậu quả, không bỏ đất, bỏ ruộng sau thiên tai.

Việc kịp thời chuẩn bị giống, vật tư cùng với các chính sách hỗ trợ của Nhà nước sẽ giúp người dân sớm ổn định sản xuất, yên tâm đón Tết.

Nhờ sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền và tinh thần đoàn kết, tự lực của người dân nên nhiều diện tích đất sản xuất tại xã Ia Dreh đã được cải tạo, sẵn sàng cho vụ mùa tiếp theo, từng bước ổn định sinh kế, hạn chế thấp nhất những tác động kéo dài của thiên tai.

Ông KBôr Sưng, một người dân buôn Blăk chia sẻ, thiên tai tuy đã gây thiệt hại nhiều nhưng được chính quyền động viên, hướng dẫn, bà con cố gắng làm lại, chuẩn bị giống, phân bón để kịp sản xuất. Có sự quan tâm của nhà nước, bà con yên tâm hơn, cùng nhau vượt khó.

Cùng với việc khôi phục sản xuất, mục tiêu ổn định chỗ ở cũng được các địa phương đặc biệt quan tâm, giúp người dân yên tâm gắn bó lâu dài. Tại xã Pờ Tó, khu tái định cư mới dành cho 160 hộ dân, chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số các thôn 1, 2 và 3 đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Những ngày giáp Tết, không khí rộn ràng lan tỏa khắp khu dân cư mới. Từ những nơi ở cũ chật chội, sinh hoạt khó khăn nay người dân được chuyển đến nơi ở mới khang trang hơn, đầy đủ điện, nước đảm bảo cuộc sống đi vào ổn định.

Trong niềm vui chung ấy, với vợ chồng anh Siu Rin, Xuân năm nay lại càng thêm đặc biệt. Gia đình anh vừa dọn về nhà mới, vừa đón đứa con đầu lòng, đánh dấu một khởi đầu mới.

ttxvn-1402-gia-lai-xuan-an-lanh-2.jpg
Căn nhà mới của gia đình anh Siu Rin tại khu tái định cư xã Pờ Tó, tỉnh Gia Lai. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

Chia sẻ trong căn nhà còn thơm mùi gỗ mới, anh Siu Rin cho biết, gia đình được cấp gần 400m2 đất và được hỗ trợ thêm 22 triệu đồng xây dựng nhà ở. Đây là năm đầu tiên đón Tết trong căn nhà mới và có thêm thành viên mới. Có chỗ ở ổn định, anh rất vui và yên tâm chăm lo cho gia đình.

Không chỉ mang lại niềm vui trước mắt, khu tái định cư mới còn giúp người dân xã Pờ Tó từng bước phát triển sản xuất, nâng cao đời sống và gắn bó lâu dài với nơi ở mới.

Ông Nguyễn Hùng Linh, Trưởng phòng Văn hóa-Xã hội xã Pờ Tó cho biết thời gian tới địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người dân ổn định sản xuất, phát triển sinh kế, hướng tới mục tiêu an cư gắn với lạc nghiệp.

Từ những cánh đồng đang được cải tạo để chuẩn bị xuống giống tại xã Ia Dreh, đến những ngôi nhà mới rộn ràng tiếng cười ở khu tái định cư mới xã Pờ Tó, có thể thấy rõ sự chuyển biến tích cực ở các vùng từng phải chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai.

Sự chủ động của người dân, cùng với sự đồng hành của chính quyền địa phương đang góp phần giúp các xã phía Tây tỉnh Gia Lai từng bước ổn định đời sống, sản xuất, đón một mùa Xuân mới an lành, vững tin sau những tháng ngày cam go, thử thách./.

