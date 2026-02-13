Xuất cấp hơn 14.660 tấn gạo dự trữ hỗ trợ Tết và giáp hạt năm 2026

Ngày 13/2, Cục Dự trữ Nhà nước cho biết, từ ngày 7/2 đến 13h ngày 12/2/2026, đã khẩn trương triển khai xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và giáp hạt đầu năm 2026.

Trước đó, ngày 6/2/2026, Cục Cục Dự trữ Nhà nước đã có văn bản số 308/CDT-TCQLH báo cáo Bộ Tài chính về tình hình xuất cấp 14.458.660kg gạo cho 13 tỉnh, thành phố gồm Cao Bằng, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Hà Tĩnh, Lâm Đồng, Gia Lai, Vĩnh Long, An Giang, Lai Châu, Điện Biên, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Đà Nẵng.

Ngày 10/2/2026, Bộ Tài chính tiếp tục ban hành quyết định giao Cục Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp bổ sung 204.045kg gạo cho tỉnh Lai Châu, gồm 7.080kg hỗ trợ dịp Tết và 196.965kg hỗ trợ giáp hạt đầu năm 2026.

Tính đến 13h ngày 12/2/2026, Bộ Tài chính đã ban hành 10 quyết định giao Cục Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp tổng cộng 14.662.705kg gạo (trong đó 9.069.070kg hỗ trợ dịp Tết, 5.593.635kg hỗ trợ giáp hạt đầu năm) cho 13 địa phương.

Cục Cục Dự trữ Nhà nước đã ban hành 15 quyết định giao nhiệm vụ cho các Chi cục Cục Dự trữ Nhà nước khu vực tổ chức thực hiện với số lượng đúng theo quyết định của Bộ.

Việc xuất cấp, giao nhận gạo được các Chi cục Cục Dự trữ Nhà nước khu vực phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai đúng quy định, đúng đối tượng, đúng mục đích; tuân thủ quy trình, thủ tục theo Thông tư số 60/2025/TT-BTC ngày 27/6/2025 của Bộ Tài chính.

Về kết quả thực hiện, đối với hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đã hoàn thành 100% xuất cấp 8.679.715kg gạo cho 11 địa phương. Còn lại 389.355kg hỗ trợ tỉnh An Giang và Lai Châu dự kiến hoàn thành xuất cấp trong ngày 13/2/2026 (tức ngày 26 tháng Chạp).

Đối với hỗ trợ giáp hạt đầu năm 2026, đã hoàn thành 100% xuất cấp 1.522.305kg cho 4 tỉnh, thành phố gồm Lâm Đồng, Gia Lai, Hà Tĩnh và Đà Nẵng.

Số lượng còn lại 4.071.330kg hỗ trợ 3 tỉnh Lạng Sơn, Lai Châu và Điện Biên dự kiến xuất cấp sau Tết; trong đó Lạng Sơn hoàn thành trước ngày 15/2/2026, Điện Biên trước ngày 20/3/2026 và Lai Châu trước ngày 30/3/2026.

Cục Cục Dự trữ Nhà nước cho biết dù thời gian giao nhận gấp rút, địa bàn rộng, nhiều điểm cấp phát, song nhờ sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính và chính quyền địa phương, cùng sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, các Chi cục Cục Dự trữ Nhà nước khu vực đã hoàn thành giao, nhận gạo trước hạn tại một số địa phương như Lâm Đồng, Tuyên Quang, Cao Bằng, Đắk Lắk, Gia Lai, Vĩnh Long, Quảng Ngãi…, bảo đảm đủ số lượng, chất lượng.

Các địa phương đã kịp thời phân bổ gạo đến người dân, giúp nhân dân đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đầm ấm, bảo đảm an sinh xã hội trong thời điểm giáp hạt đầu năm./.