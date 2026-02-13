Nhân viên y tế Cà Mau chính thức hết cảnh "ngóng" lương

Ngày 13/2, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Cà Mau cho biết, các trung tâm y tế khu vực từng xảy ra tình trạng nợ lương trên địa bàn đã hoàn tất việc chi trả đầy đủ tiền lương, phụ cấp và các khoản theo lương cho viên chức.

Trước đó, Sở Y tế Cà Mau đã có báo cáo chính thức về tình hình nợ lương, phụ cấp; chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế chưa được thanh toán và tổ chức lại các trung tâm y tế khu vực.

Cụ thể, trong Ngành y tế Cà Mau hiện có 36 đơn vị sự nghiệp tự chủ, trong đó 4 trung tâm y tế khu vực rơi vào tình trạng thu không đủ chi, phát sinh nợ lương, phụ cấp và các khoản theo lương với tổng số gần 29 tỷ đồng.

Để tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau đã có văn bản chỉ đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh, Sở Y tế cùng các cơ quan liên quan rà soát, đề xuất phương án tạm ứng kinh phí. Trên cơ sở đó, cơ quan Bảo hiểm xã hội đã thực hiện tạm ứng tổng cộng 9 tỷ đồng cho Trung tâm y tế khu vực Phước Long. Nguồn kinh phí này được huy động từ phần 10% còn lại sau quyết toán quý IV năm 2025 của đơn vị và nguồn chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế sau quyết toán năm 2025 của các cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn địa bàn tỉnh.

Ngay sau khi nhận được nguồn tạm ứng, Trung tâm y tế khu vực Phước Long đã chi trả hơn 8,7 tỷ đồng để giải quyết nợ lương. Cụ thể, đơn vị đã thanh toán hơn 3,1 tỷ đồng tiền lương tháng 12/2025; hơn 3,1 tỷ đồng lương tháng 1/2026 và gần 2,5 tỷ đồng cho tháng 2/2026.

Song song với đó, trong sáng 13/2, Trung tâm y tế khu vực Giá Rai cũng đã hoàn thành chi trả lương hai tháng đầu năm 2026 cho cán bộ, nhân viên. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, cả 4 đơn vị nợ lương gồm các Trung tâm y tế khu vực Phước Long, Giá Rai, Phú Tân và Ngọc Hiển đều đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính đối với người lao động.

Theo báo cáo của Sở Y tế như đã nêu, Trung tâm y tế khu vực Phước Long có số nợ lớn nhất với 16,17 tỷ đồng, các đơn vị còn lại có mức nợ từ 3,8 tỷ đồng đến hơn 4,8 tỷ đồng. Các khoản nợ này chủ yếu là lương và các khoản theo lương của viên chức.

Nhằm giải quyết tình thế cấp bách, trước đó, hai đơn vị là Trung tâm y tế Phú Tân và Ngọc Hiển đã được tạm mượn hơn 11,3 tỷ đồng từ kinh phí hoạt động hệ điều trị để ưu tiên chi trả lương cho cán bộ, nhân viên./.

Hàng trăm công nhân bị nợ lương tại Gia Lai mong sớm được giải quyết quyền lợi Công ty Phúc Thịnh Gia Lai cũng đang bị phản ánh nợ một đơn vị gia công sản phẩm hơn 1,7 tỷ đồng, và để giải quyết lương cho người lao động, đơn vị này phải cầm cố tài sản, vay ngân hàng 1,5 tỷ đồng.