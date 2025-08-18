Hàng trăm công nhân bị nợ lương tại Gia Lai mong sớm được giải quyết quyền lợi

Thông tấn xã Việt Nam ngày 15/8 phản ánh về sự việc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Phúc Thịnh Gia Lai (Công ty Phúc Thịnh Gia Lai) chuyên kinh doanh sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm rạ và vật liệu tết bện tại Gia Lai đang “ăn nên làm ra” bỗng dưng ngừng hoạt động, Giám đốc “bặt vô âm tín” cùng hàng tỷ đồng tiền lương, tiền công và tiền hàng… của hàng trăm người lao động, bạn hàng. Sự việc khiến người lao động, bạn hàng, hộ nhận khoán… lao đao.

Nợ chồng nợ

Anh P.V.N (phường Bùi Thị Xuân) và anh L.V.L (xã Tuy Phước Tây) làm công nhân mảng cơ khí cho Công ty Phúc Thịnh Gia Lai. Theo phản ánh, hai anh cùng với hơn 80 công nhân khác đang bị Công ty nợ hơn 354 triệu đồng (lương tháng 4,5/2025). Dù nhiều lần liên hệ với Công ty để được nhận lại tiền lương, tuy nhiên đến nay số tiền trên vẫn không biết khi nào mới được nhận.

Tương tự, công nhân L.T.T.T (phường An Nhơn Tây) cùng 40 công nhân ở Tổ kiểm hàng cũng đang bị nợ hơn 186 triệu đồng (tháng 4/2025) và khoảng 45 triệu đồng (tháng 5,6/2025)…

Bên cạnh nợ lương người lao động, Công ty Phúc Thịnh Gia Lai cũng đang bị phản ánh nợ một đơn vị gia công sản phẩm hơn 1,7 tỷ đồng. Để giải quyết lương cho người lao động tham gia gia công sản phẩm, đơn vị này đã phải cầm cố tài sản, vay ngân hàng 1,5 tỷ đồng.

Hàng chục người lao động phản ánh việc bị Công ty Phúc Thịnh Gia Lai nợ lương, bảo hiểm xã hội. (Ảnh: Quang Thái/TTXVN)

Đặc biệt, theo phản ánh của người lao động, đại diện Công ty Phúc Thịnh Gia Lai còn mượn của một cá nhân phụ trách kiểm hàng tại một cơ sở sản xuất ngoài Công ty với số tiền 200 triệu đồng.

Theo giấy mượn tiền viết tay với nội dung thể hiện cá nhân Lê Ngọc Minh, sinh ngày 10/02/1986 trú tại tổ 19K4, phường Ghềnh Ráng-Quy Nhơn (cũ) ngày 12/06/2023 có mượn 200 triệu đồng và hẹn 30 ngày sau sẽ trả. Tuy nhiên, đến nay, người mượn đã cùng với số tiền 200 triệu của người dân đã “bặt vô âm tín.”

Người lao động mong mỏi sớm được giải quyết quyền lợi

Hầu hết những người bị nợ lương là lao động nông thôn, cuộc sống khó khăn, những đồng lương làm công nhân là tiền mồ hôi nước mắt bao ngày lao động vất vả để có được. Người lao động rất mong muốn các ngành chức năng sớm vào cuộc để người lao động sớm nhận được quyền lợi.

Gia đình bà V.T.L.V có lẽ là người lo lắng nhất bởi số tiền lương gần 40 triệu đồng của hai vợ chồng ngày ngày vất vả làm lụng nay khó có thể nhận lại. Khốn khổ hơn khi bà tin tưởng cho Công ty mượn 200 triệu đồng đã hơn 2 năm nay cũng “không cánh mà bay.”

“Hy vọng phía Công ty sớm trả tiền lương cũng như tiền nợ cho gia đình tôi. Hai vợ chồng tích cóp được ít tiền để về già còn trang trải nay vì tin ông Giám đốc mà không biết có đòi lại được không? Hy vọng ngành chức năng sớm vào cuộc và có biện pháp bảo vệ quyền lợi của người lao động.”

Qua trao đổi với lãnh đạo tỉnh Gia Lai được biết, hiện tỉnh đã nắm được thông tin sự việc và chỉ đạo các ngành chức năng liên quan xử lý vụ việc.

Liên đoàn Lao động tỉnh Gia Lai cũng cho biết đã phối hợp với các ngành chức năng hỗ trợ pháp lý cho người lao động bị ảnh hưởng. Trong đó, Liên đoàn đã gặp gỡ, trao đổi với công nhân, hướng dẫn thủ tục pháp lý để khởi kiện doanh nghiệp ra tòa./.

