Chương trình Xuân trao yêu thương, Tết trao hy vọng tặng quà bệnh nhân nhi

Ngày 7/2, Bệnh viện Nhi Trung ương tổ chức Chương trình “Xuân trao yêu thương-Tết trao hy vọng,” với Hội chợ 0 đồng, bao gồm hàng chục gian hàng miễn phí với nhiều quà tặng cho các bệnh nhi đón Tết.

Tiến sỹ Hoàng Minh Phương - Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết nhằm bảo đảm cho các bệnh nhi phải ở lại viện trong dịp Tết có một cái Tết ấm áp, ý nghĩa, Bệnh viện đã phối hợp cùng các đơn vị, tổ chức, nhà hảo tâm để triển khai đồng bộ nhiều hoạt động chăm lo cả vật chất và tinh thần cho bệnh nhi.

Bên cạnh chương trình biểu diễn nghệ thuật, Hội chợ Xuân trao yêu thương-Tết trao hy vọng có 48 gian hàng miễn phí, kinh phí tổ chức ước tính 2,5 tỷ đồng, với hơn 2.300 phần quà trao tặng cho bệnh nhi và gia đình.

Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho hay với những bệnh nhi phải điều trị dài ngày và đón Tết xa gia đình, yếu tố tinh thần có ý nghĩa rất quan trọng đối với quá trình hồi phục. Chương trình Hội chợ 0 đồng giúp các em bé được vui chơi, được nhận quà, được cảm nhận không khí Tết ấm áp ngay trong bệnh viện.

Dịp Tết năm nay, Bệnh viện Nhi Trung ương vẫn duy trì điều trị nội trú cho khoảng từ 1.300 đến 1.500 bệnh nhi, tương đương với các năm trước. Đây chủ yếu là những trường hợp mắc bệnh nặng, bệnh mạn tính hoặc các bệnh cần theo dõi và điều trị dài ngày, không thể gián đoạn quá trình chăm sóc y tế.

Đối với những trường hợp bệnh nhi có đủ điều kiện sức khỏe, tiên lượng ổn định và có thể tiếp tục theo dõi, chăm sóc tại nhà, các bác sỹ sẽ cân nhắc cho trẻ ra viện sớm hơn nhằm tạo điều kiện để các em được đón Tết cùng gia đình, đồng thời giảm tải áp lực cho bệnh viện trong những ngày cao điểm.

Trong những ngày Tết Nguyên đán, Bệnh viện Nhi Trung ương đã có phương án cung cấp 1.300 suất ăn miễn phí cho bệnh nhi và người nhà, bảo đảm việc ăn uống, sinh hoạt đầy đủ, an toàn trong suốt thời gian điều trị nội trú ngày Tết.

Sự đồng hành của các mạnh thường quân với bệnh viện trong nhiều năm qua không chỉ mang lại nguồn lực về vật chất mà còn là sự động viên tinh thần to lớn đối với bệnh nhi, gia đình các em cũng như đội ngũ y, bác sỹ, nhân viên bệnh viện. Thông qua chương trình, bệnh viện mong muốn lan tỏa những giá trị nhân văn bền vững như tinh thần sẻ chia, trách nhiệm xã hội và sự chung tay của cộng đồng trong việc chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

- Một số hình ảnh tại Hội chợ 0 đồng tại Bệnh viện Nhi Trung ương:

Sự đồng hành của các mạnh thường quân với bệnh viện trong nhiều năm qua không chỉ mang lại nguồn lực về vật chất mà còn là sự động viên tinh thần to lớn đối với bệnh nhi. (Ảnh: PV/Vietnam+)



Quầy hàng tặng bánh chưng. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Các bệnh nhi tham gia Hội chợ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

(Ảnh: PV/Vietnam+)

(Ảnh: PV/Vietnam+)

Chương trình Hội chợ 0 đồng giúp các em bé được vui chơi, được nhận quà. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Quầy phát quà là mứt tết cho các bệnh nhi. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hơn 2.300 phần quà trao tặng cho bệnh nhi và gia đình. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hội chợ Xuân trao yêu thương-Tết trao hy vọng có 48 gian hàng miễn phí. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Can thiệp cắt phản xạ gân cơ sinh đôi giúp bệnh nhi phục hồi dáng đi Trước phẫu thuật, bệnh nhi T đi lại rất khó khăn, thường xuyên phải đi kiễng gót do tình trạng tăng phản xạ và co rút gân cơ kéo dài, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt, học tập và tâm lý.