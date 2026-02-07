Đậm sắc màu văn hóa Việt trong ngày Tết cổ truyền tại Lào

Trong không khí phấn khởi của những ngày đầu Xuân mới, hướng tới chào mừng thành công rực rỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, tối 6/2, tại thủ đô Vientiane, Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào đã trang trọng tổ chức buổi tiệc chào mừng Tết Nguyên đán cổ truyền dân tộc Xuân Bính Ngọ 2026.

Sự kiện không chỉ là dịp sum vầy, tri ân mà còn là không gian giao lưu văn hóa đặc sắc, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam-Lào.

Tham dự buổi tiệc có Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Thứ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào Vansi Kuamua; Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Lào Phan Minh Chiến; cùng đông đảo lãnh đạo các Cục, Vụ, đơn vị quân đội, công an nước bạn Lào và các cơ quan đại diện, cộng đồng doanh nghiệp, người Việt Nam đang sinh sống, làm việc tại Lào.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Trung tâm Văn hóa Việt Nam tại Lào Âu Việt Hưng nhấn mạnh Tết cổ truyền không chỉ là thời khắc của sum vầy và tri ân, mà còn là khởi đầu cho những kỳ vọng mới. Trong luồng sinh khí phấn khởi sau thành công rực rỡ từ Đại hội Đảng của mỗi nước với những định hướng chiến lược tầm vóc, buổi gặp gỡ thân mật này chính là minh chứng sống động cho tình nghĩa láng giềng gắn bó, sự tin cậy chính trị cao độ và mối quan hệ thủy chung giữa hai nước Việt-Lào, một hình mẫu đặc biệt, mẫu mực hiếm có trong quan hệ quốc tế.

Điểm nhấn của sự kiện là chương trình nghệ thuật đặc sắc do các nghệ sỹ Trường Cao đẳng Nghệ thuật Quốc gia Lào dàn dựng và biểu diễn. Với các tiết mục ca múa nhạc đan xen giữa nét truyền thống và hơi thở đương đại, chương trình không chỉ tôn vinh chiều sâu bản sắc dân tộc mà còn khắc họa sinh động quá trình giao thoa, tiếp biến văn hóa giữa Việt Nam và Lào trong dòng chảy hội nhập quốc tế.

Đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện, ông Viengphone Soukhavong, Cục trưởng Cục Văn hóa và Nghệ thuật biểu diễn thuộc Bộ Văn hóa và Du lịch Lào cho rằng việc tổ chức đón Tết cổ truyền Việt Nam tại Lào giúp nhân dân hai nước hiểu biết sâu sắc hơn về sự tương đồng và giao thoa văn hóa giữa hai nước Lào-Việt Nam.

Ông khẳng định: “Đây là dịp để quảng bá, phổ biến văn hóa Việt Nam tại Lào, từ việc học tiếng Việt đến các chương trình nghệ thuật, qua đó phát huy bản sắc riêng của mỗi dân tộc và thắt chặt tình đoàn kết anh em chung chí hướng."

Theo ông Viengphone Soukhavong, các hoạt động văn hóa sôi nổi trong năm 2026 chính là bước đà quan trọng để chuẩn bị cho các ngày lễ trọng đại trong năm 2027 như Kỷ niệm 65 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 50 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị-Hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào. Đây được coi là cơ hội lớn để thế hệ trẻ hai nước nhận thức sâu sắc về giá trị truyền thống, từ đó tiếp tục kế thừa sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước của hai quốc gia.

Diễn ra ngay sau chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, sự kiện đón Tết 2026 tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở thủ đô Vientiane càng làm sâu sắc thêm niềm tin chiến lược giữa hai dân tộc.

Dư luận và truyền thông Lào những ngày qua khẳng định mạnh mẽ quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, ngày càng đi vào chiều sâu, vững chắc và thực chất hơn./.

