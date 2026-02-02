Xuân Quê hương 2026 gắn kết cộng đồng người Việt tại Tây Bắc Campuchia

Trong không khí hân hoan của mùa Xuân mới, khi khắp quê hương Việt Nam đang rộn ràng chuẩn bị đón Tết cổ truyền, ngày 1/2, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Battambang tổ chức chương trình “Xuân Quê hương 2026” nhằm sẻ chia không khí Tết ấm áp, đoàn viên cho cộng đồng người gốc Việt tại các tỉnh Tây Bắc Campuchia, cũng là nơi để bà con kiều bào kết nối tình cảm, gìn giữ bản sắc, hướng về cội nguồn và thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết.

Theo phóng viên TTXVN tại Campuchia, trong không gian Xuân ấm áp đầy nghĩa tình, bà con kiều bào ở các tỉnh Tây Bắc Campuchia đã tụ họp tại khuôn viên Tổng Lãnh sự quán Việt Nam ở Battambang, quây quần bên mâm cơm đậm đà bản sắc cổ truyền, thưởng thức những món ăn mang đậm hồn Tết Việt, cùng nghe những giai điệu Xuân, đón Năm mới bên những người bạn Campuchia.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại tỉnh Battambang Trần Tuấn Anh cho biết chương trình “Xuân Quê hương 2026” chính là nhịp cầu tinh thần, để bà con cùng gặp gỡ, sẻ chia, để những giá trị truyền thống được tiếp nối, để cộng đồng người gốc Việt tại Tây Bắc Campuchia ngày càng gắn bó, đoàn kết và vững mạnh.

Theo Tổng Lãnh sự Trần Tuấn Anh, trong nhiều năm qua, cộng đồng người gốc Việt tại Battambang và các tỉnh lân cận đã không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, tích cực lao động, kinh doanh, học tập và từng bước hội nhập.

Bà con không chỉ gìn giữ tiếng Việt, phong tục, tập quán, mà còn tuân thủ pháp luật sở tại, góp phần xây dựng hình ảnh cộng đồng cần cù, trách nhiệm và đoàn kết.

Trân trọng ghi nhận và đánh giá cao tinh thần đó, Tổng Lãnh sự Trần Tuấn Anh nhấn mạnh chính sự bền bỉ, nhân ái và nghĩa tình của bà con đã và đang tạo nên nền tảng vững chắc để cộng đồng ngày càng phát triển, trở thành cầu nối quan trọng cho tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia.

Ông Sok Lou, Tỉnh trưởng tỉnh Battambang (phải) trao thư chúc mừng năm mới cho Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Battambang Trần Tuấn Anh. (Ảnh: Quang Anh/TTXVN)

Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự Trần Tuấn Anh gửi lời cảm ơn tới lãnh đạo tỉnh Battambang, cùng các tỉnh Tây Bắc Campuchia, các cơ quan, đoàn thể và đối tác đã luôn quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người gốc Việt sinh sống, làm ăn và hội nhập.

Sự quan tâm đó là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa hai dân tộc.

Khẳng định quan hệ Việt Nam-Campuchia là mối quan hệ láng giềng truyền thống, được xây dựng trên nền tảng tin cậy, tôn trọng và khát vọng chung về hòa bình, ổn định và phát triển, Tổng Lãnh sự Trần Tuấn Anh nhấn mạnh dù khu vực và thế giới nhiều biến động, hai nước vẫn kiên trì củng cố hợp tác trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Trong đó, tại khu vực Tây Bắc Campuchia, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang luôn xác định vai trò là cầu nối, thúc đẩy hợp tác giữa các địa phương hai nước, đặc biệt trong các lĩnh vực thương mại biên giới, du lịch, nông nghiệp, logistics, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.

Tổng Lãnh sự Trần Tuấn Anh bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của chính quyền địa phương, doanh nghiệp và cộng đồng để những tiềm năng này được khai thác hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Bước sang năm 2026, Tổng Lãnh sự quán xác định rõ một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác bảo hộ công dân, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bà con, đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, hỗ trợ kết nối doanh nghiệp, tăng cường ngoại giao văn hóa và giao lưu nhân dân, đồng hành cùng cộng đồng trong quá trình hội nhập bền vững.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia Oknha Leng Rithy (bên phải) trao tặng 250 phần quà cho các gia đình người gốc Việt có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Battambang. (Ảnh: Quang Anh/TTXVN)

Bày tỏ vui mừng khi tham dự chương trình “Xuân Quê hương 2026” tại Tổng Lãnh sự quán Việt Nam, Tỉnh trưởng tỉnh Battambang, ông Sok Lou nhấn mạnh tỉnh Battambang là địa bàn quan trọng trong mối quan hệ hữu nghị thân thiết giữa hai nước, đã và đang phát triển vững chắc trên mọi lĩnh vực, theo phương châm “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài.”

Nhân dịp này, Tỉnh trưởng Sok Lou đánh giá cao và cảm ơn những nỗ lực của Tổng Lãnh sự quán trong việc tăng cường mối quan hệ giữa hai nước trên các cấp độ, thông qua việc phát triển, trao đổi, giao lưu văn hóa giữa hai bên.

Ông Sok Lou bày tỏ vui mừng khi biết rằng hợp tác toàn diện giữa hai nước ngày càng phát triển không ngừng trên tất cả các lĩnh vực.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN, ông Trần Văn Bảo, Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia chi nhánh tỉnh Battambang, cho biết theo thông lệ hàng năm, Tổng Lãnh sự quán tại Battambang tổ chức chương trình “Xuân Quê hương” để bà con kiều bào tại Tây Bắc Campuchia có dịp họp mặt, trao đổi thông tin, chia sẻ những khó khăn và thuận lợi trong cuộc sống, gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau xây dựng cuộc sống mới, hướng tới tương lai tốt đẹp hơn.

Thay mặt bà con cộng đồng người gốc Việt tại Tây Bắc Campuchia, ông Trần Văn Bảo bày tỏ vui mừng và vinh dự khi tham gia chương trình “Xuân Quê hương 2026,” được sum vầy với đông đảo bà con cộng đồng, thắt chặt tình đoàn kết, gắn kết kiều bào để cùng nhau vươn lên nơi đất khách quê người.

Ông Trần Văn Bảo cũng mong muốn bà con người gốc Việt tại địa bàn thời gian tới tiếp tục thực hiện nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước, cũng như pháp luật nước sở tại, cùng nhau đoàn kết xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh, với sự giúp đỡ, hỗ trợ không ngừng từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Battambang, lãnh đạo chính quyền các cấp của Campuchia và sự đồng hành của các doanh nghiệp Việt Nam.

Tết Nguyên đán không chỉ là thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và Năm mới, mà còn là biểu tượng thiêng liêng của sự đoàn tụ, của ký ức gia đình và cội nguồn dân tộc.

Đối với mỗi người Việt, dù đang sinh sống ở đâu, Tết vẫn luôn là sợi dây tinh thần bền chặt gắn kết mỗi chúng ta với quê hương. Với bà con xa xứ, ý nghĩa ấy lại càng sâu sắc, bởi đó là dịp để lắng lại, nhớ về nguồn cội, tiếp thêm niềm tin và nghị lực cho chặng đường phía trước./.

