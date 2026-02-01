Tri thức trẻ Việt tại Hong Kong đặt nhiều kỳ vọng vào vận hội mới của đất nước

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV) đã khép lại nhưng sức lan tỏa rộng rãi từ thành công của Đại hội đang được các tri thức trẻ Việt Nam tại Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) hết sức quan tâm.

Đại hội XIV không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, mà còn là dấu mốc khẳng định tầm nhìn chiến lược, tinh thần đổi mới và đoàn kết toàn dân tộc.

Chia sẻ với phóng viên TTXVN tại Hong Kong, Tiến sỹ Lê Thị Quỳnh Hoa - nghiên cứu sinh sau Tiến sỹ tại Đại học Thành thị Hong Kong (CityU), cho biết khi theo dõi tin tức về Đại hội XIV, em đã cảm nhận rất rõ sự phấn khởi và kỳ vọng của người dân đối với đất nước, và hơn bao giờ hết Quỳnh Hoa thấy rõ ý chí, bản lĩnh cũng như khát vọng vươn lên mạnh mẽ của dân tộc, được thể hiện qua thành công rực rỡ của Đại hội.

Tiến sỹ Quỳnh Hoa chia sẻ sinh sống ở nước ngoài đã nhiều năm và đã chứng kiến sự phát triển hiện đại hóa của các quốc gia lân cận, Quỳnh Hoa ngày càng thêm suy nghĩ khi nhìn về Việt Nam - một đất nước đã trải qua các cuộc chiến tranh tàn khốc để bước tiếp vào công cuộc đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước, nhưng vẫn luôn gìn giữ được bản sắc dân tộc.

Thành công của Đại hội XIV khiến Quỳnh Hoa tin tưởng rằng đất nước đang đi đúng hướng, được lãnh đạo bởi các cán bộ có đức có tài, từng bước khẳng định tầm vóc, trí tuệ và bản lĩnh Việt Nam trong thời đại mới, cũng như ngày càng có vị thế trên trường quốc tế.

Điều làm Tiến sỹ Lê Thị Quỳnh Hoa ấn tượng sâu sắc là tinh thần lấy con người làm trung tâm của sự phát triển, cụ thể là “dân là gốc” - tư tưởng nhân văn xuyên suốt trong các văn kiện của Đại hội. Đó là minh chứng cho thấy Đảng Cộng sản Việt Nam luôn kiên định con đường phát triển vì nhân dân, vì hạnh phúc của từng người dân Việt Nam, và chính điều ấy khiến những người xa quê như Quỳnh Hoa càng thêm tin tưởng, gắn bó với Tổ quốc. Sống ở nước ngoài, Quỳnh Hoa càng hiểu giá trị quý báu của sự ổn định, đoàn kết và lòng yêu nước.

Trong bối cảnh quốc tế còn nhiều biến động, Tiến sỹ Lê Thị Quỳnh Hoa cảm nhận sâu sắc rằng sự lãnh đạo kiên định, linh hoạt và sáng suốt của Đảng là yếu tố then chốt giúp Việt Nam giữ được ổn định chính trị, phát triển kinh tế vững vàng và nâng cao vị thế quốc gia.

Quỳnh Hoa kỳ vọng rằng, trong thời gian tới, Đảng và Nhà nước sẽ tiếp tục chú trọng phát huy hơn nữa sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cải cách và phát triển toàn diện, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, không phân biệt tuổi tác, giới tính hay vùng miền.

Bên cạnh đó, nữ Tiến sỹ cũng mong rằng Đảng và Nhà nước sẽ đẩy mạnh giải quyết triệt để các vấn đề quan liêu, tham nhũng, các mặt tối còn tồn đọng để làm sạch bộ máy chính quyền và giữ gìn sự trong sạch của tổ chức Đảng.

Ngoài ra, Quỳnh Hoa hy vọng rằng Đảng và Nhà nước sẽ ban hành nhiều chính sách để hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho những thế hệ người trẻ Việt Nam ở nước ngoài - những người mang trong mình lòng yêu nước và mong ước có điều kiện được cống hiến theo chuyên môn. Quỳnh Hoa cũng tin tưởng rằng, với đường lối đúng đắn, tầm nhìn xa và sự thống nhất ý chí giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, đất nước Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu to lớn hơn nữa.

Dù ở nơi đâu, mỗi người con đất Việt vẫn luôn tự hào, luôn hướng về quê hương bằng tình yêu sâu nặng và niềm tin son sắt.

Tiến sỹ Lê Thị Quỳnh Hoa cho biết mặc dù chưa có nhiều đóng góp trực tiếp cho quê hương nhưng khi sinh sống và làm việc ở nước ngoài, Quỳnh Hoa luôn thể hiện những hình ảnh tốt đẹp nhất của người Việt Nam dưới ánh nhìn của bạn bè quốc tế. Tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam sẽ vững tin bước vào giai đoạn phát triển mới - giai đoạn của đổi mới sáng tạo, khát vọng giàu mạnh, hạnh phúc, thịnh vượng và dân tộc Việt Nam sẽ tiếp tục nắm bắt những vận hội mới, vững vàng tiến bước trên con đường mà Đảng đã lựa chọn - con đường độc lập, tự do và hạnh phúc cho nhân dân.

Nghiên cứu sinh Lê Thị Xuân Hoa tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong (HKUST). (Ảnh: Mạc Luyện/TTXVN)

Trong khi đó, nghiên cứu sinh Lê Thị Xuân Hoa tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong (HKUST) cảm nhận rõ sự quan tâm và kỳ vọng của kiều bào đối với thành công của Đại hội XIV, một sự kiện chính trị quan trọng mở ra những định hướng mới cho phát triển của đất nước trong giai đoạn tới.

Mặc dù đang học tập và nghiên cứu tại Hong Kong nhưng nghiên cứu sinh Xuân Hoa vẫn thường xuyên theo dõi tình hình trong nước, cảm nhận rõ sự quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong nhiều lĩnh vực như chính sách thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng giáo dục và mở rộng hội nhập quốc tế.

Tất cả những điều này đều đang được triển khai mạnh mẽ và hành động cụ thể đó cho thấy định hướng đổi mới không chỉ nằm trên văn bản, mà đã được thực hiện bằng những bước đi thiết thực, tạo nền tảng cho phát triển bền vững đất nước.

Thành công của Đại hội XIV củng cố thêm niềm tin của các tri thức trẻ vào sự lãnh đạo của Đảng, kỳ vọng những quyết sách mới sẽ tạo ra bước chuyển mạnh mẽ trong kinh tế, giáo dục, khoa học công nghệ, đồng thời nâng cao đời sống nhân dân. Nghiên cứu sinh Xuân Hoa tin tưởng rằng sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng sẽ tiếp tục đưa đất nước đi lên, mở ra vận hội và thời cơ mới, đáp ứng kỳ vọng của nhân dân trong và ngoài nước.

Với nghiên cứu sinh Đoàn Quang Cương tại Đại học Hong Kong (HKU), Đại hội lần thứ XIV của Đảng thể hiện tầm nhìn chiến lược, tinh thần đổi mới và quyết tâm chính trị cao trong việc định hướng con đường phát triển của đất nước trong giai đoạn mới, đặc biệt trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động nhanh và phức tạp.

Nghiên cứu sinh Đoàn Quang Cương tại Đại học Hong Kong (HKU) (ngoài cùng, bên trái) chụp cùng các bạn Việt Nam tại trường. (Ảnh: TTXVN phát)

Đoàn Cương rất kỳ vọng vào những vận hội mới, những bước phát triển đột phá về khoa học-công nghệ, chuyển đổi số, phát triển bền vững và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực mà Đại hội đã nhấn mạnh. Đây cũng là những lĩnh vực mà đội ngũ trí thức, chuyên gia người Việt ở nước ngoài có thể đóng góp thiết thực cho đất nước.

Nghiên cứu sinh Đoàn Cương tin tưởng rằng với đường lối đúng đắn, sự đoàn kết toàn dân tộc và việc phát huy hiệu quả nguồn lực trong và ngoài nước, Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, khẳng định vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế./.

Đưa Nghị quyết thành hành động: Bước ngoặt quan trọng của Việt Nam Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam (Đại hội XIV) đã đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong định hướng chính trị và phát triển của đất nước trong 5 năm tới.