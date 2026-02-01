Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gặp mặt lãnh đạo TP. Cần Thơ qua các thời kỳ

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng và chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, sáng 1/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gặp mặt nguyên lãnh đạo Trung ương, Quân khu 9 và thành phố Cần Thơ.

Cùng dự cuộc gặp mặt có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc.

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng chuyển lời thăm hỏi ân cần và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tới các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố cùng toàn thể nhân dân thành phố Cần Thơ.

Thông tin về tình hình đất nước, Chủ tịch Quốc hội cho biết, năm 2025, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ và sự đồng lòng của toàn dân, đất nước ta đã đạt được nhiều kết quả rất quan trọng và toàn diện.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 8,02%; quy mô nền kinh tế đạt khoảng 514 tỷ USD. Thu nhập bình quân đầu người đạt 5.026 USD, vượt mục tiêu Trung ương đề ra. Thu ngân sách nhà nước đạt khoảng 2,6 triệu tỷ đồng, cao nhất từ trước đến nay. 15/15 chỉ tiêu kinh tế-xã hội đều đạt và vượt kế hoạch. Hoạt động xuất, nhập khẩu tiếp tục là điểm sáng với tổng kim ngạch đạt khoảng 930 tỷ USD, mức cao kỷ lục.

Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,3%, mức thấp nhất trong lịch sử. Hạ tầng giao thông tiếp tục được đầu tư mạnh mẽ, với khoảng 3.000 km đường cao tốc được triển khai trên cả ba miền, cùng nhiều công trình trọng điểm quốc gia được đẩy nhanh tiến độ.

Đặc biệt, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và Chính phủ đã thống nhất chủ trương đầu tư 248 trường dân tộc nội trú tại các tỉnh miền núi, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số.

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, nhiều chính sách lớn được triển khai quyết liệt, nổi bật là chương trình xóa nhà dột nát, nhà tạm với khoảng 344.000 căn trên cả nước; đã có khoảng 36.000 căn nhà bị sập, hư hỏng do bão lũ được khẩn trương xây dựng lại, bảo đảm người dân có nhà ở ổn định trước Tết.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, một trong những điểm nổi bật của đất nước là quốc phòng, an ninh được giữ vững; môi trường chính trị-xã hội ổn định, hoạt động đối ngoại đạt nhiều kết quả quan trọng, vị thế và uy tín quốc tế của Việt Nam ngày càng được nâng cao.

Về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, năm 2025 đánh dấu cuộc cách mạng trong sắp xếp tổ chức, tinh gọn bộ máy. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí tiếp tục được đẩy mạnh, xử lý nghiêm minh, không có vùng cấm, qua đó củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân và bạn bè quốc tế.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch Quốc hội cũng chia sẻ những mặt còn hạn chế như: Đầu tư kết cấu hạ tầng chưa đồng bộ, nhất là tại Đồng bằng sông Cửu Long; chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp và ứng dụng khoa học-công nghệ có nhiều cố gắng nhưng còn chậm.

Đời sống của một bộ phận nhân dân, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn; chất lượng giáo dục và chăm sóc sức khỏe ở một số địa bàn chưa đồng đều. Những hạn chế này đòi hỏi hệ thống chính trị phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ: Nhiệm vụ lớn nhất trong năm 2026 là quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Thành phố khẩn trương xây dựng chương trình hành động cụ thể thực hiện Nghị quyết sát với thực tiễn địa phương; có kế hoạch chi tiết để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Cùng với đó, thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ diễn ra ngày 15/3/2026; tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là ở cấp cơ sở theo đúng tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đẩy mạnh thực hiện hiệu quả các nghị quyết chiến lược của Đảng.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thành phố Cần Thơ đã có Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội, nhưng sau sáp nhập với Sóc Trăng, Hậu Giang, không gian phát triển đã được mở rộng hơn nhiều so với trước đây. Do vậy, Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố cần chủ động nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù để tạo động lực phát triển mạnh mẽ hơn trong thời gian tới.

Nhân dịp chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp, ngành thực hiện tốt Chỉ thị số 55-CT/TW của Ban Bí thư về tổ chức Tết Bính Ngọ 2026 vui tươi, an toàn, tiết kiệm, lành mạnh, chăm lo tốt hơn đời sống nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, hộ nghèo.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cần Thơ sẽ giành được nhiều thắng lợi hơn nữa trong năm 2026, chúc các đồng chí lãnh đạo và nguyên lãnh đạo thành phố năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

*Trước đó, sáng 1/2, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới thăm gia đình, thắp hương tưởng nhớ Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Phước Thọ.

Hơn 90 năm tuổi đời, hơn 70 năm tuổi Đảng, đồng chí Lê Phước Thọ đã có nhiều đóng góp vào việc xây dựng và cụ thể hóa đường lối, nghị quyết của Đại hội Đảng, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị trong các lĩnh vực công tác, trong công cuộc đổi mới, đặc biệt là trong công tác xây dựng Đảng. Đồng chí là tấm gương mẫu mực về sự kiên trung, tận tâm, tận lòng vì sự nghiệp của Đảng, của đất nước và dân tộc./.

