Đổi mới cách quản lý, điều hành trong xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp

Việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy gắn với xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã được triển khai đồng bộ tại nhiều địa phương, tạo chuyển biến rõ nét trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quản lý nhà nước và điều hành phát triển kinh tế-xã hội.

Trên cơ sở các nghị quyết, kết luận của Trung ương và yêu cầu thực tiễn, các địa phương đã chủ động tổ chức lại bộ máy theo hướng giảm đầu mối, nâng cao hiệu quả hoạt động, bảo đảm bộ máy vận hành thông suốt, liên tục.

Ngày 31/1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ công bố quyết định thành lập ba Ban Quản lý dự án chuyên ngành gồm: Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình dân dụng.

Các ban này là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh, được thành lập trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại các ban quản lý dự án thuộc Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An và Tây Ninh trước đây, hoạt động theo cơ chế tự chủ chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển.

Cùng với việc thành lập các ban quản lý dự án chuyên ngành, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh quyết định kết thúc hoạt động của 14 ban quản lý dự án khu vực trước ngày 30/6. Đây là các ban được hình thành từ việc sắp xếp các ban quản lý dự án cấp huyện trước đây. Việc tổ chức lại theo mô hình tập trung, chuyên ngành nhằm thống nhất đầu mối quản lý dự án đầu tư công, phù hợp với quy mô, yêu cầu quản lý trong giai đoạn mới.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn phát biểu tại hội nghị công bố quyết định thành lập các ban quản lý dự án. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lê Văn Hẳn cho biết sau quá trình sắp xếp, Tây Ninh hiện tại đã sẵn sàng cho giai đoạn phát triển mới. Tỉnh luôn xác định hạ tầng là bước đi trước để thu hút đầu tư; nguồn vốn đầu tư công dành cho các công trình, dự án các năm đều tăng cao. Điều này cũng đòi hỏi việc quản lý, sử dụng các nguồn vốn phải chặt chẽ, hiệu quả. Các ban quản lý dự án được giao quản lý nguồn vốn đầu tư công rất lớn. Do đó, các đơn vị phải nhanh chóng ổn định bộ máy, tiếp tục phát huy kết quả đạt được trước đây.

Tại tỉnh Lai Châu, ngày 29/1, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức Lễ công bố Quyết định thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số. Trung tâm được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông với Trung tâm Kiểm định và Phát triển khoa học-công nghệ của tỉnh, là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/1/2026.

Ông Dương Đình Đức, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai Châu trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Việc sáp nhập được thực hiện theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các nghị định của Chính phủ, bảo đảm không phát sinh thêm đầu mối, không tăng biên chế. Trung tâm Đổi mới sáng tạo và Chuyển đổi số được xác định là đầu mối trong tham mưu và triển khai các nhiệm vụ về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số của tỉnh.

Thực tiễn triển khai tại các địa phương cho thấy việc tinh gọn bộ máy và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp được tiến hành đồng thời với đổi mới phương thức quản lý, điều hành; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tập trung, chuyên ngành, giảm đầu mối trung gian. Các hoạt động sắp xếp được thực hiện theo lộ trình, gắn với kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ, bảo đảm không gián đoạn nhiệm vụ và phục vụ tốt hơn yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh tại địa phương.

Ở Hà Nội, việc đổi mới phương thức quản lý, điều hành trong bộ máy chính quyền được triển khai thông qua ứng dụng các công cụ quản trị hiện đại. Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hà Nội đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai hệ thống quản trị công việc gắn với phương pháp đánh giá, đo lường hiệu quả theo OKR/KPI, ứng dụng công nghệ thông tin.

OKR/KPI được tiếp cận như một công cụ quản trị, hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của cán bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và giúp lãnh đạo các cấp theo dõi công việc sát hơn, kịp thời hơn. Kỳ vọng đặt ra trong giai đoạn đầu triển khai là giúp công việc được theo dõi rõ ràng, minh bạch hơn; từng bước hình thành văn hóa làm việc và văn hóa thi đua mới trong các cơ quan nhà nước. Việc triển khai OKR/KPI không nhằm “chấm điểm cán bộ," mà hướng tới biến công tác đánh giá cán bộ trở thành một “đòn bẩy quản trị," phục vụ hiệu quả hơn công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của thành phố và đáp ứng tốt hơn yêu cầu phục vụ nhân dân.

Hệ thống OKR/KPI được thí điểm tại Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội, Ban Tổ chức Thành ủy và phường Hoàn Kiếm, bao gồm khung phương pháp quản trị, bộ chỉ số gắn với nhiệm vụ chiến lược, phần mềm quản lý công việc và hệ thống báo cáo phục vụ lãnh đạo theo thời gian thực.

Thông qua thí điểm, mô hình hướng tới giúp lãnh đạo theo dõi, đo lường việc thực hiện nghị quyết, nhiệm vụ trọng tâm một cách trực quan, định lượng; tăng hiệu quả phối hợp liên thông giữa các cấp, các đơn vị; tạo tiền đề để nhân rộng trong toàn thành phố, từng bước hình thành hệ sinh thái quản trị công việc số, phục vụ xây dựng chính quyền đô thị hiện đại.

Tại các địa phương miền núi, biên giới như Cao Bằng và Quảng Ninh, việc tổ chức bộ máy sau tinh gọn gắn với yêu cầu nâng cao năng lực tổ chức thực hiện, kỷ luật công vụ và trách nhiệm cá nhân.

Các địa phương đã thành lập ban chỉ đạo, rà soát lại mô hình tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ ràng, gắn trách nhiệm với kết quả thực hiện, bảo đảm mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt, đáp ứng yêu cầu quản lý trong điều kiện mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Trong các chuyến làm việc với Cao Bằng, Quảng Ninh mới đây, Tổng Bí thư Tô Lâm đã làm rõ hơn yêu cầu then chốt của giai đoạn hiện nay: tổ chức bộ máy chính quyền sau tinh gọn phải thực sự hiệu quả, kỷ luật công vụ phải nghiêm, trách nhiệm phải gắn với kết quả cụ thể. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chỉ phát huy tác dụng khi mỗi nhiệm vụ được giao rõ người, rõ việc, rõ thời hạn; chấm dứt tình trạng né tránh, đùn đẩy; lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo cao nhất.

Tinh gọn bộ máy không chỉ là sáp nhập hay giảm đầu mối, mà còn là quá trình tái cấu trúc toàn diện phương thức quản trị: từ tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền đến cơ chế đánh giá cán bộ, ứng dụng công nghệ và xây dựng văn hóa công vụ.

Khi bộ máy được thiết kế gọn hơn, rõ trách nhiệm hơn, chính quyền địa phương 2 cấp sẽ thực sự trở thành chính quyền kiến tạo, phục vụ, đủ năng lực đồng hành cùng người dân và doanh nghiệp./.

