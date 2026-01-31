Chính quyền Saint Petersburg tổ chức hội thảo về kết quả Đại hội XIV của Đảng

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, ngày 30/1, tại trụ sở Ủy ban Quan hệ liên dân tộc và Thực thi Chính sách Di cư của thành phố lớn thứ hai nước Nga Saint Petersburg, Ủy ban đối ngoại của Chính quyền thành phố đã tổ chức hội thảo bàn tròn thông báo và phân tích kết quả của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như chào mừng 96 năm ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2026).

Tham dự sự kiện có lãnh đạo hai Ủy ban, các học giả nghiên cứu về Việt Nam, đại diện một số doanh nghiệp, tổ chức nghiên cứu, các cơ quan có liên quan đến Việt Nam. Về phía Việt Nam có Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, bà Mai Nguyễn Tuyết Hoa, Phó chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga Nguyễn Quốc Hùng, Chủ tịch Hội người Việt tại Saint Petersburg Dương Chí Kiên, đại diện lãnh đạo Đảng bộ Việt Nam tại Saint Petersburg cùng đông đảo các sinh viên, học viên Việt Nam tại Saint Petersburg.

Phát biểu tại sự kiện, Phó chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Saint Petersburg ông Vyacheslav Kalganov đã bày tỏ niềm vinh dự được tổ chức một trong những hội thảo đầu tiên về Đại hội do cơ quan chính quyền nước ngoài tổ chức, khẳng định Đại hội Đảng XIV có ý nghĩa rất lớn đối với tất cả những cơ quan làm việc với Việt Nam tại Saint Petersburg.

Ủy ban Đối ngoại thành phố đã theo dõi từ quá trình chuẩn bị Đại hội, các diễn biến trong Đại hội và các kết quả tích cực được thông qua tại Đại hội. Ông Kalganov khẳng định, sự kiện chính trị có ý nghĩa quyết định đến toàn bộ đời sống xã hội Việt Nam, đường lối phát triển của đất nước trong 5 năm tới và xa hơn nữa.

Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Mai Nguyễn Tuyết Hoa đọc gửi hội thảo thư của Đại sứ Đặng Minh Khôi, trong đó Đại sứ cảm ơn Chính quyền thành phố đã tổ chức hội thảo rất kịp thời, cảm ơn thành phố đã gửi thư chúc mừng đến Đại hội XIV.

Bức thư nhấn mạnh Đại hội XIV có ý nghĩa đặc biệt vì đưa ra tầm nhìn chiến lược mới, đánh dấu sự khởi đầu của một kỷ nguyên phát triển với những định hướng và sức sống mới trên con đường thực hiện các mục tiêu khát vọng: tăng trưởng kinh tế ít nhất 10%, trở thành quốc gia đang phát triển với thu nhập trung bình cao vào năm 2030 và quốc gia phát triển với mức thu nhập cao vào năm 2045.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Tô Lâm tái đắc cử chức vụ cao nhất của Đảng.

Tổng thống Nga Vladimir Putin là một trong những nhà lãnh đạo thế giới đầu tiên gửi lời chúc mừng tới Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Tô Lâm. Ngay sau Đại hội, hai nước đã có cuộc điện đàm cấp cao. Đây là những diễn tiến làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác giữa Việt Nam và LB Nga, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của cả hai nước, hai dân tộc.

Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức người Việt Nam tại Liên bang Nga Nguyễn Quốc Hùng, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga Mai Nguyễn Tuyết Hoa, Chủ tịch Hội người Việt tại Saint Petersburg Dương Chí Kiên tham dự Hội thảo. (Ảnh: Tâm Hằng/TTXVN)

Tại hội thảo, đại diện hai bên đã trình bày các tham luận về vai trò của các Đại hội Đảng qua các thời kỳ phát triển của Việt Nam, về ý nghĩa chính sách đối với kiều bào và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, về vai trò của mỗi bộ phận trong cộng đồng kiều bào trong nhiệm vụ vun đắp và phát triển cộng đồng hội nhập, hướng về quê hương.

Các đại diện Chính quyền cũng như giới học giả Nga rất quan tâm đến chính sách đối ngoại, ngoại giao để phát triển của Việt Nam, đặc biệt là quốc sách hàng đầu, coi khoa học và công nghệ là động lực then chốt của phát triển quốc gia, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là những nhân tố quyết định để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Điều này đang trở thành động lực lớn không chỉ cho hơn 800 sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh Việt Nam tại các trường đại học ở thành phố cái nôi của nghiên cứu khoa học của nước Nga, mà còn thu hút sự chú ý của các doanh nghiệp, các tổ chức khoa học hàng đầu của thành phố trong kế hoạch mở rộng hợp tác với Việt Nam.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, Phó chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Vyacheslav Kalganov cho biết, kết quả của Đại hội XIV rất đa dạng và toàn diện, xứng đáng được thảo luận sâu hơn. Tới đây Ủy ban có kế hoạch tổ chức hội thảo chuyên đề ít nhất 2 tháng 1 lần, với một trong các địa điểm là Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở Đại học sư phạm quốc gia Herzen, công trình đã được phu nhân Ngô Phương Ly khánh thành năm 2025, để có thể thảo luận và học hỏi từ các chiến lược, sách lược của Việt Nam trong phát triển khoa học, y học, công nghệ, văn hóa, công tác quần chúng...

Giám đốc Viện nghiên cứu phương Đông, Đại học sư phạm quốc gia Herzen, Giáo sư, Tiến sỹ Andrey Vassoevych đã dẫn lời của Tổng Bí thư Tô Lâm về nhiệm vụ cấp bách phải xây dựng Đảng thực sự trong sạch và vững mạnh, kiên quyết chống tham nhũng, khẳng định rằng, cuộc chiến chống tham nhũng của Việt Nam là cuộc chiến chống kẻ thù ở chính trong nước. Giáo sư Andrey Vassoevych cho rằng, đây chính là sức mạnh của Đảng Cộng sản Việt Nam để khẳng định vị thế là lực lượng lãnh đạo đất nước.

Phó chủ nhiệm thứ nhất Ủy ban Quan hệ liên dân tộc và Thực thi Chính sách Di cư tại Saint Petersburg Aleksey Silkin ghi nhận sự lớn mạnh của cộng đồng người Việt Nam tại Saint Petersburg, khi trong năm 2025 cộng đồng đã chính thức được đăng ký tại Ủy ban, đánh dấu bước trưởng thành trên con đường hội nhập.

Theo ông Aleksey Silkin, hợp tác với Việt Nam là ưu tiên hàng đầu của chính quyền thành phố Saint Petersburg, và việc nghiên cứu các văn kiện Đại hội Đảng giúp xác định những yếu tố đầu vào quan trọng đối với Việt Nam, liên hệ với các mục tiêu và định hướng hiện có của thành phố, và cùng xây dựng lộ trình để đạt được những mục tiêu song phương. Đại hội XIV và những kết quả đạt được sẽ là đề tài xuyên suốt trong các hoạt động hợp tác sôi động trong năm 2026 ở thành phố bên bờ sông Neva./.

Đại hội XIV của Đảng: Kỳ vọng một sự chuyển mình mạnh mẽ, đồng bộ Cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, đặc biệt là các tầng lớp trí thức bày tỏ kỳ vọng vào sự đổi mới mạnh mẽ, vượt bậc trong nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng.