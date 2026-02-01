Gặp mặt cộng đồng Việt Nam tại Sri Lanka đón Tết truyền thống

Ngày 31/1, tại khách sạn Cinnamon Lakeside ở thủ đô Colombo, Đại sứ quán Việt Nam tại Sri Lanka đã long trọng tổ chức chương trình gặp mặt cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập, làm việc trên địa bàn, với sự tham dự của hơn 200 kiều bào trên khắp vùng miền của Sri Lanka.

Phát biểu chào đón cộng đồng, Đại sứ Trịnh Thị Tâm bày tỏ vui mừng và trân trọng cảm ơn bà con đã dành thời gian tham dự chương trình. Đại sứ nhấn mạnh, niềm vui đón Tết năm nay càng trở nên ý nghĩa khi hòa chung với không khí phấn khởi, tự hào về thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng vừa được tổ chức trong nước, cũng như những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được trong năm 2025, đặc biệt là mức tăng trưởng GDP trên 8%, tạo khí thế và động lực mạnh mẽ để cả dân tộc tự tin bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Trong tiến trình đó, Đại sứ khẳng định cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, trong đó có bà con tại Sri Lanka và Maldives, tiếp tục là một bộ phận quan trọng, không thể tách rời của dân tộc.

Đại sứ dẫn lại khái quát của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết 36 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài: “Nhà nước kiến tạo, cộng đồng tiên phong, trong ngoài đồng hành, đất nước giàu mạnh, bạn bè quý mến, nhân dân hạnh phúc."

Theo Đại sứ, trong năm 2025 - năm kỷ niệm 55 năm Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Sri Lanka và 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao với Maldives, Đại sứ quán Việt Nam đã triển khai hơn 50 hoạt động trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa và giao lưu nhân dân, qua đó đạt được nhiều kết quả tích cực, có ý nghĩa thiết thực đối với việc thúc đẩy quan hệ song phương Việt Nam-Sri Lanka và Việt Nam-Maldives.

Đại sứ nhấn mạnh cộng đồng người Việt Nam tại sở tại là một trong những nguồn lực tại chỗ quý báu, góp phần quan trọng giúp Đại sứ quán hoàn thành hiệu quả các hoạt động nói trên, đồng thời lan tỏa hình ảnh một Việt Nam hòa bình, thân thiện, giàu bản sắc văn hóa và tràn đầy khát vọng vươn lên tới người dân Sri Lanka và bạn bè quốc tế. Nhân dịp này, Đại sứ đã vinh danh và biểu dương các đại diện cộng đồng tiêu biểu, có nhiều đóng góp tích cực trong năm 2025.

Điểm nhấn của chương trình Tết Cộng đồng năm nay là việc tái hiện đa dạng, sinh động các nét truyền thống Tết Việt tại Colombo. Ngay từ buổi sáng, bà con đã cùng nhau trang trí “Góc Việt Nam," chuẩn bị không gian Tết. Nếu như các cuộc thi gói bánh chưng, bánh tét và bày mâm ngũ quả tạo nên không khí rộn ràng, thì cuộc thi trình diễn thời trang áo dài - trang phục dân tộc, lại tạo ra sự gắn kết nhiều thế hệ.

Không gian văn hóa còn có các hoạt động như ông đồ cho chữ đầu năm, mô phỏng bếp luộc bánh chưng gợi nhớ hương vị Tết quê nhà, cùng nhiều trò chơi dân gian, đố vui có thưởng, giao lưu văn nghệ và mừng tuổi đầu năm cho các cháu thiếu nhi, mang lại tiếng cười và sự háo hức trong ngày Xuân.

Phần liên hoan giới thiệu nhiều món ăn đặc trưng của Tết Việt như bánh chưng, bánh tét, giò lụa, giò gà, giò bò, nem rán, canh khổ qua, mứt, chè… thể hiện đậm nét tinh thần sum họp – sẻ chia và gắn kết của cộng đồng người Việt xa quê.

Các thế hệ người Việt ở Sri Lanka trình diễn áo dài dân tộc. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại buổi lễ, chị Nguyễn Mai Trinh - Trưởng Ban liên lạc cộng đồng người Việt Nam tại Sri Lanka - chia sẻ niềm xúc động khi bà con được quây quần đón Tết trong không gian đậm bản sắc Việt. Chị trân trọng cảm ơn Đại sứ quán đã luôn quan tâm, đồng hành và tạo điểm tựa vững chắc để kiều bào gắn bó, đoàn kết, hướng về quê hương.

Nhân dịp này, chị Nguyễn Mai Trinh kêu gọi bà con tiếp tục đồng lòng xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh, tích cực tham gia các hoạt động chung, qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam tới bạn bè và nhân dân sở tại.

Khép lại chương trình, Đại sứ Trịnh Thị Tâm gửi lời chúc năm mới tới toàn thể bà con, bày tỏ mong muốn cộng đồng tiếp tục đoàn kết, gắn bó, tôn trọng luật pháp và văn hoá sở tại, phát huy cầu nối giao lưu nhân dân, luôn đồng hành cùng Đại sứ quán để tiếp tục quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hoá, lịch sử Việt Nam và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Sri Lanka./.

