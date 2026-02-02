Xuân Bính Ngọ 2026: Mang hồn Tết Việt đến vùng Kyushu của Nhật Bản

Trong hai ngày 31/1 và 1/2, tại Công viên trung tâm Tenjin-Kihinkan, thành phố Fukuoka, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka phối hợp với Hội Người Việt Nam tại Fukuoka và Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Kyushu đã tổ chức chương trình Xuân Quê Hương 2026-Tết Việt Nam tại Fukuoka lần thứ 7.

Sự kiện là điểm hẹn văn hóa của cộng đồng người Việt tại khu vực Kyushu, Okinawa và Trung Nam Nhật Bản, đồng thời thu hút sự quan tâm của chính quyền địa phương, các hội hữu nghị và bạn bè quốc tế.

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, phát biểu khai mạc, bà Vũ Chi Mai, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Fukuoka, nhấn mạnh: “Xuân Quê Hương 2026 năm nay mang ý nghĩa đặc biệt, cộng đồng người Việt đón Xuân và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đây là dấu mốc quan trọng, mở ra kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ của dân tộc Việt Nam, với những định hướng lớn, khát vọng lớn cho tương lai đất nước. Xuân Quê Hương 2026 là nơi hội tụ và lan tỏa những trái tim yêu thương, bản sắc văn hóa Việt Nam, được kể lại bằng âm nhạc, ẩm thực, trang phục và những chia sẻ rất đỗi chân thành.”

Theo bà, với bà con kiều bào, đây là dịp để gần nhau hơn, để cảm nhận rằng dù sống xa Tổ quốc, những giá trị văn hóa Việt Nam vẫn luôn được gìn giữ và lan tỏa, đồng thời khẳng định ngoại giao văn hóa và giao lưu nhân dân là nền tảng quan trọng để kết nối cộng đồng.

Thí sinh trình diễn trong chương trình "Kyushu Got Talent" tại lễ hội. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Phát biểu tại sự kiện, bà Tetsuko Ueda, Phó Thống đốc tỉnh Fukuoka, đánh giá cao ý nghĩa của chương trình Xuân Quê Hương trong việc tăng cường hiểu biết văn hóa giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Nhật Bản, góp phần thúc đẩy ngoại giao nhân dân và ngoại giao kinh tế giữa tỉnh Fukuoka, khu vực Kyushu và Việt Nam, khiến thành phố Fukuoka “thêm đa sắc màu và ấm áp.”

Bà Tetsuko Ueda bày tỏ vui mừng khi chứng kiến cộng đồng người Việt tại Fukuoka đoàn kết, gìn giữ truyền thống văn hóa và tích cực chia sẻ những giá trị đó với bạn bè Nhật Bản.

Trong khuôn viên lễ hội được trang hoàng rực rỡ sắc đỏ câu đối, sắc vàng mai đào, sắc tím áo dài và tiếng trống lân rộn ràng, khoảng 30 gian hàng ẩm thực truyền thống, trưng bày văn hóa, trò chơi dân gian và trải nghiệm Tết cổ truyền tạo nên một “Việt Nam thu nhỏ” giữa lòng thành phố Fukuoka hiện đại.

Trẻ em xếp hàng nhận lì xì, người lớn xin chữ đầu năm, du học sinh cùng gia đình Việt định cư lâu năm quây quần bên mâm bánh chưng-nem rán.

Người Nhật cũng hào hứng trải nghiệm Tết Việt, thưởng thức món ăn truyền thống và tìm hiểu phong tục ngày Xuân.

Ngoài các gian hàng truyền thống, Ban Tổ chức cũng tổ chức các trò chơi dân gian, giao lưu-kết nối thanh niên, không gian trải nghiệm văn hóa và đặc biệt là sân khấu Kyushu Got Talent. Mỗi tiết mục dự thi là một câu chuyện về tình yêu quê hương, về khát vọng hòa nhập và niềm tự hào bản sắc Việt nơi xứ người.

Ông Nguyễn Duy Anh, Ủy viên Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch danh dự Hội Người Việt Nam tại Fukuoka, cho rằng giá trị lớn nhất của Xuân Quê Hương là sự gắn kết cộng đồng được bồi đắp qua từng năm.

Theo ông, với bà con kiều bào, “Xuân Quê Hương là khoảnh khắc để thấy Tết Việt hiện diện trọn vẹn nơi xa Tổ quốc.” Qua 7 lần tổ chức, người Việt tại Kyushu ngày càng trưởng thành hơn, chủ động hơn trong gìn giữ bản sắc và hội nhập tích cực.

Ban tổ chức "lì xì" lấy may cho các em nhỏ tham gia lễ hội. (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Chia sẻ quan điểm đó, anh Hoàng Xuân Dũng, Chủ tịch Hội Người Việt Nam tại Fukuoka, nhấn mạnh ý nghĩa tinh thần đặc biệt của chương trình: “Khi người trẻ tự hào mặc áo dài, tự tin bước lên sân khấu Kyushu Got Talent hay hào hứng tham gia trò chơi dân gian, chúng tôi tin rằng mạch văn hóa Việt đang được tiếp nối tự nhiên giữa các thế hệ.”

Trong khuôn khổ chương trình, cuộc thi tìm kiếm tài năng Việt Nam Kyushu Got Talent 2026 đã để lại nhiều cảm xúc sâu sắc khi các thí sinh, dù tuổi đời còn rất trẻ, đã cho thấy tư duy lựa chọn tiết mục chín chắn và giàu chiều sâu.

Các phần thi tập trung vào những ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam và lý tưởng cách mạng, thể hiện niềm tự hào dân tộc, lòng biết ơn và niềm tin của thế hệ trẻ đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Với phần trình diễn giàu cảm xúc, Giải Nhất đã được trao cho thí sinh Tạ Văn Đại qua ca khúc “Tổ quốc gọi tên mình.” Giải Đặc biệt thuộc về thí sinh Phan Linh Chi với phần thể hiện sâu lắng ca khúc “Người con gái sông La,” để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng khán giả.

Khép lại trong không khí ấm áp và thân tình, Xuân Quê Hương 2026 tại Fukuoka đã để lại dấu ấn tốt đẹp về một cộng đồng người Việt Nam gắn bó, tự hào về cội nguồn và tích cực đóng góp cho xã hội sở tại./.

