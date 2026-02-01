HLV Ninh Bình FC đập bàn "xả giận" lên trọng tài Malaysia sau trận thua đau trước Công an Hà Nội

"Thuyền trưởng" của Câu lạc bộ Ninh Bình đã không giữ được sự bình tĩnh trong buổi họp báo và liên tục nhấn mạnh rằng những quyết định sai lầm của trọng tài chính đã phá hỏng trận đấu.

Sau thất bại 2-3 trước Công an Hà Nội ở vòng 12 V-League 2025/26, ông Gerard Albadalejo, huấn luyện viên trưởng của Câu lạc bộ Ninh Bình đã không giữ được sự bình tĩnh trong buổi họp báo và liên tục nhấn mạnh rằng những quyết định sai lầm của trọng tài chính đã phá hỏng trận đấu.

Ở trận "siêu kinh điển" của bóng đá Việt Nam, Ninh Bình đã phải chơi thiếu người từ phút thứ 37, sau khi tiền vệ Dụng Quang Nho phải nhận thẻ vàng thứ 2 và rời sân.

Chỉ còn thi đấu với 10 cầu thủ, Ninh Bình dù rất nỗ lực nhưng không thể lật ngược tình thế và đành chấp nhận trận thua 2-3 trước đội chủ sân Hàng Đẫy.

Thất bại trước Công an Hà Nội khiến đoàn quân của huấn luyện viên Gerard Albadalejo bị chính đối thủ soán ngôi dẫn đầu trên bảng xếp hạng. Ninh Bình hiện có 27 điểm, kém 2 điểm so với Công an Hà Nội nhưng đã thi đấu nhiều hơn đối thủ 1 trận./.

