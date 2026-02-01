Công an Hà Nội soán ngôi đầu của Ninh Bình FC, khốc liệt cuộc đua tam mã

Tối 1/2, trận cầu tâm điểm ở vòng 12 V-League 2025/26 giữa hai đội dẫn đầu trên bảng xếp hạng là Công an Hà Nội và Ninh Bình FC đã khép lại với chiến thắng chung cuộc 3-2 nghiêng về đại diện của Thủ đô.

Đội khách có khởi đầu như mơ với bàn mở tỷ số của Geovane ở phút thứ 2. Nhưng sau bước ngoặt của trận đấu khi tiền vệ Dụng Quang Nho nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Đoàn Văn Hậu, Ninh Bình FC chỉ còn 10 cầu thủ trên sân đã không thể đứng vững trước sức ép của đội chủ nhà.

Tận dụng lợi thế hơn người, Công an Hà Nội có liên tiếp 3 bàn thắng với cú hattrick của tiền đạo ngoại binh Alan Grafite. Ninh Bình FC dù cố gắng cũng chỉ có thêm được 1 bàn thắng và đành chấp nhận trận thua 2-3 trên sân Hàng Đẫy.

Giành chiến thắng ở trận "siêu kinh điển," Công an Hà Nội vượt qua chính đối thủ để dẫn đầu bảng xếp hạng V-League 2025/26 với 29 điểm, hơn 2 điểm so với Ninh Bình FC nhưng thi đấu ít hơn 1 trận.

Công an Hà Nội giành chiến thắng trước Ninh Bình FC. (Ảnh: Việt Anh/Vietnam+)

Ở vòng đấu này, dù đều phải thi đấu trên sân khách nhưng hai đại diện khác của bóng đá Thủ đô là Hà Nội FC và Thể Công-Viettel đã vượt qua thử thách và giành trọn 3 điểm.



Trên sân Lạch Tray, Thể Công-Viettel vượt qua Hải Phòng với tỷ số 2-1 nhờ cú đúp của tiền đạo Lucao - "người cũ" của đội chủ nhà. Chiến thắng này giúp đoàn quân của huấn luyện viên Velizar Popov vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng, vượt qua chính đối thủ Hải Phòng.

Hà Nội FC cũng thể hiện quyết tâm bám đuổi mục tiêu vô địch ở mùa giải năm nay với chiến thắng 3-1 trước đội chủ nhà Sông Lam Nghệ An.

Thắng lợi nhờ các pha lập công của Hai Long, Đỗ Hùng Dũng và ngoại binh Daniel Passira giúp đại diện Thủ đô lọt vào top 5 trên bảng xếp hạng. Ở vòng đấu tới, Hà Nội FC sẽ đụng độ Hải Phòng - đội xếp ngay trên ở bảng xếp hạng.

Với Sông Lam Nghệ An, thất bại khiến đội bóng của huấn luyện viên Văn Sỹ Sơn không thể cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng và để những đội xếp trên như Becamex Thành phố Hồ Chí Minh và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - hai đội đã hòa nhau 0-0 ở vòng đấu này - nới rộng cách biệt về điểm số.

Thép Xanh Nam Định (áo trắng) chia điểm trên sân của Đông Á Thanh Hóa. (Ảnh: TXNĐ)

Trận "chung kết ngược" giữa Hoàng Anh Gia Lai và SHB Đà Nẵng khép lại với chiến thắng tối thiểu 1-0 nghiêng về đội chủ nhà. Pha lập công duy nhất của ngoại binh Gabriel giúp Đội bóng Phố Núi Pleiku tạm vươn lên vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng với 11 điểm.

Ở hai trận đấu còn lại, những chân sút hàng đầu của Đội tuyển Quốc gia Việt Nam là Xuân Son và Tiến Linh đều thực hiện hỏng những quả đá penalty. Tuy nhiên nếu Tiến Linh sau cùng vẫn được hưởng niềm vui khi Công an Thành phố Hồ Chí Minh giành chiến thắng 2-1 trước PVF-CAND, thì Xuân Son phải cùng Thép Xanh Nam Định chia điểm với kết quả hòa 2-2 trên sân của Đông Á Thanh Hóa./.

