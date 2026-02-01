VCK Futsal châu Á 2026: Việt Nam chạm trán chủ nhà Indonesia tại tứ kết

Ngày 1/2, sau khi xác định đối thủ tại tứ kết là chủ nhà Indonesia, Ban huấn luyện đội tuyển Futsal Việt Nam đã dành trọn một ngày để toàn đội nghỉ ngơi, hồi phục thể trạng.

Tranh thủ khoảng thời gian quý giá này, các thành viên đội tuyển đã đi tham quan một số địa điểm tại thủ đô Jakarta nhằm giải tỏa áp lực tâm lý sau vòng bảng căng thẳng. Dù trong ngày nghỉ, tinh thần tập luyện vẫn được duy trì nghiêm túc khi các cầu thủ chủ động thực hiện các bài tập thể lực bổ trợ để giữ vững nhịp vận động.

Đánh giá về trận tứ kết sắp tới, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Futsal Việt Nam Diego Giustozzi tỏ ra thận trọng trước sức mạnh và lợi thế sân nhà của đối thủ.

Ông Giustozzi chia sẻ: "Indonesia hiện tại là đội bóng lớn của châu lục với lối chơi trực diện, giàu thể lực và cường độ cao khá tương đồng với Việt Nam. Họ sẽ thi đấu dưới sự cổ vũ của 15.000 khán giả nhà."

Dù vậy, chiến lược gia người Argentina vẫn khẳng định niềm tin vào các học trò của mình. Ông nhấn mạnh: "Việt Nam là một tập thể trẻ đang hướng tới sự cân bằng và mục tiêu giành vé dự World Cup. Nếu duy trì sự tập trung suốt 40 phút, chúng tôi hoàn toàn có thể đánh bại các đội bóng lớn tại châu Á và toàn đội sẽ chứng minh điều đó."

Ở bên kia chiến tuyến, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Indonesia, ông Hector Souto – người từng có nhiều năm làm việc tại Việt Nam - không giấu được sự xúc động khi tái ngộ các học trò cũ. Ông đánh giá cao sự trở lại của các trụ cột như Thái Huy, Châu Đoàn Phát, cũng như sự trưởng thành của lớp cầu thủ trẻ như Anh Vũ, Đa Hải.

Huấn luyện viên Hector Souto nhận định: "Tôi hiểu rất rõ đội tuyển Việt Nam. Khoảng 50% đội hình hiện tại từng là học trò của tôi. Việc gặp lại họ ở một trận đấu quan trọng luôn mang lại cảm xúc đặc biệt, gợi nhớ đến lần chúng tôi cùng nhau vào bán kết năm 2016. Việt Nam đã thực hiện cuộc chuyển giao thế hệ đúng thời điểm và họ đang mạnh lên mỗi ngày."

Tuy nhiên, vị thuyền trưởng của đội bóng xứ Vạn đảo cũng khẳng định quyết tâm làm nên lịch sử cho Futsal Indonesia: "Tôi rất vui khi thấy các học trò cũ thành công, nhưng hy vọng điều đó không xảy ra ở trận đấu tới. Tôi sẽ làm tất cả để đưa Indonesia vào bán kết."

Theo kế hoạch, đội tuyển sẽ trở lại sân tập để rèn kỹ các mảng miếng chiến thuật quan trọng vào ngày 2/2, chuẩn bị cho trận quyết đấu diễn ra vào tối 3/2.

Theo lịch thi đấu mới nhất từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), trận tứ kết tâm điểm này sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 3/2 (theo giờ Việt Nam) tại Nhà thi đấu Indonesia Arena, thủ đô Jakarta./.

