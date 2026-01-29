Champions League: Xác định 8 đội vào vòng 1/8, Real và PSG đá play-off

Champions League mùa giải 2025-26 đã xác định xong các đội vào vòng knock-out, trong đó có các đội top 8 giành vé trực tiếp vào vòng 1/8.

8 đội vào vòng 1/8

8 đội bóng giành vé trực tiếp vào vòng 1/8 gồm Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting CP và Manchester City.

Ở lượt cuối vòng phân hạng, Arsenal đã đánh bại Kairat Almaty 3-1, trong khi Bayern vượt qua PSV 2-1 để chính thức chiếm hai vị trí dẫn đầu.

Arsenal giành vị trí nhất bảng xếp hạng vòng phân hạng với thành tích toàn thắng cả 8 trận đấu, Bayern xếp thứ 2 với 21 điểm.

Kết quả này giúp Arsenal và Bayern Munich được hưởng nhiều lợi thế tại vòng knock-out Champions League, đó là sẽ được chơi lượt về trên sân Emirates ở các vòng 1/8, tứ kết và bán kết.

Ngoài Arsenal, bóng đá Anh còn 4 đội bóng khác đã ghi tên mình vào vòng 1/8 còn có Liverpool, Tottenham, Chelsea và Manchester City.

Với lợi thế sân nhà, Liverpool không quá khó khăn để thắng hủy diệt Qarabağ 6-0, qua đó vươn lên vị trí thứ ba chung cuộc ở vòng phân hạng.

Tottenham cũng không bỏ lỡ lợi thế khi có chiến thắng 2-0 ngay trên sân của Eintracht Frankfurt để xếp thứ tư vòng phân hạng với 17 điểm.

Chelsea vượt qua thử thách trên đất Italy khi đánh bại Napoli 3-2 trong trận cầu "sinh tử" nhờ sự tỏa sáng của Enzo Fernández và João Pedro.

Trong khi đó, Manchester City cũng có chiến thắng 2-0 trước Galatasaray để giành tấm vé cuối cùng giành vé trực tiếp vào vòng 1/8.

Barcelona cũng thắng tưng bừng ở lượt trận 'sinh tử.' (Nguồn: Getty Images)

Hai suất còn lại trong top 8 thuộc về Barcelona và Sporting sau khi hai đội bóng này cùng giành được chiến thắng ở lượt cuối. Barcelona vùi dập Copenhagen 4-1 trong khi Sporting thắng kịch tính Bilbao 3-2.

Ngoài việc giành vé đi tiếp, các đội bóng thuộc top 8 vòng phân hạng Champions League còn có lợi thế được thi đấu sân nhà ở lượt về vòng 1/8 và tứ kết.

PSG và Real Madrid lỡ "chuyến tàu"

Trái ngược các đội bóng trên, Real Madrid và Paris Saint-Germain - hai ứng viên cho chức vô địch lại lỡ "chuyến tàu" và phải thi đấu vòng play-off để tranh vé vòng 1/8.

Real Madrid chính là đội có lợi thế nhất trong cuộc đua top 8 trước khi lượt trận cuối vòng phân hạng Champions League diễn ra.

Với 15 điểm, Real Madrid chỉ cần thắng tối thiểu hoặc chí ít giành kết quả hòa cũng có thể giành quyền đi tiếp khi mà hiệu số cao hơn so với các đối thủ cạnh tranh.

Tuy nhiên, tại sân da Luz, Kền kền trắng lại gây thất vọng khi để thua ngược 2-4 trước Benfica, đội bóng đang được dẫn dắt bởi "người cũ" Jose Mourinho.

Kết quả này khiến đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha chỉ giành được vị trí thứ 9, trong khi mang đến niềm vui cho Benfica với tấm vé cuối dự vòng play-off khi họ vươn lên vị trí thứ 24.

Điều đáng nói, với vị trí của hai đội, Real Madrid và Benfica hoàn toàn có thể tái ngộ ở vòng play-off nếu như những lá thăm may mắn "gọi tên."

Cùng với Real Madrid, đương kim vô địch được nắm quyền tự quyết trong tay khi đối đầu Newcastle United trên sân nhà Công viên các Hoàng tử.

Paris Saint-Germain thậm chí còn có lợi thế khi vượt lên dẫn trước nhờ công Vitinha ở phút thứ 8. Tuy nhiên, ngay trước khi hiệp 1 khép lại, PSG lại để Joe Willock ghi bàn gỡ hòa 1-1.

Kết quả này khiến PSG và Newcastle United kéo chân nhau xuống thi đấu ở vòng play-off để tranh suất vào vòng 1/8.

Ngoài Real Madrid, PSG, Benfica và Newcastle, vòng play-off còn có sự góp mặt của 12 đội bóng khác trong nhóm từ hạng 9-24, gồm Inter Milan, Juventus, Atletico Madrid, Atalanta, Bayer Leverkusen, Dortmund, Olympiacos, Club Brugge, Monaco, Qarabağ và Bodø/Glimt.

Real Madrid ngậm ngùi khi phải đá play-off. (Nguồn: EFE)

Theo kế hoạch, lễ bốc thăm chia cặp vòng play-off sẽ diễn ra vào ngày 30/1. 16 đội bóng vào 2 nhóm. Nhóm 1 được gọi là hạt giống (gồm các đội thứ hạng 9-16), được ưu tiên đá trận lượt về play-off trên sân nhà.

Theo quy định của UEFA, đội xếp hạng 9/10 sẽ gặp đội xếp hạng 23/24 ở vòng play-off. Tương tự, đội xếp hạng 11/12 sẽ gặp đội xếp hạng 21/22, đội xếp hạng 13/14 sẽ gặp đội xếp hạng 19/20 và đội xếp hạng 15/16 gặp đội xếp hạng 17/18.

Ở vòng play-off, các câu lạc bộ cùng quốc gia có thể chạm trán nhau. Các đội có thể gặp lại đối thủ mà họ từng chạm trán ở vòng phân hạng./.

