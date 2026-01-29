Vòng 12 V-League 2025/26: Tâm điểm Công an Hà Nội 'đại chiến' Ninh Bình FC

Sau thời gian tạm nghỉ để nhường chỗ cho đội tuyển U23 Việt Nam, Giải Vô địch Quốc gia V-League 2025/26 sẽ trở lại với những diễn biến sôi động tại vòng 12, trong đó tâm điểm sẽ là màn "đại chiến" giữa 2 đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng là Ninh Bình FC (27 điểm) và Công an Hà Nội (26 điểm).

Cả hai đội đều đang duy trì thành tích bất bại và màn so tài trên sân Hàng Đẫy nhiều khả năng sẽ quyết định đội vô địch lượt đi V-League 2025/26. Với lợi thế sân nhà, Công an Hà Nội sẽ có một chút ưu thế ở trận "siêu kinh điển" lượt đi này.

Vừa trải qua thất bại 0-2 ở đấu trường Shopee Cup, đoàn quân của huấn luyện viên Mano Polking muốn nhanh chóng quên đi thất bại và tiếp tục nối dài mạch thắng ở sân chơi V-League (đang toàn thắng ở 4 vòng gần nhất).

Trong khi đó, Ninh Bình FC sau khởi đầu thăng hoa đã bắt đầu cảm nhận rõ "sức nóng" của V-League, khi phải vất vả mới giành được chiến thắng nhờ những pha lập công ở phút cuối, lần lượt trước Sông Lam Nghệ An và Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh ở 2 vòng đấu gần nhất.

Hai đội bóng còn lại trong top 4 là Hải Phòng (20 điểm) và Thể Công-Viettel (19 điểm) cũng sẽ có màn đối đầu trực tiếp trên sân Lạch Tray ở vòng đấu này.

Dù không sở hữu nhiều ngôi sao trong đội hình, đoàn quân của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm với lối chơi khó chịu và tinh thần quyết liệt sẵn sàng đóng vai "kẻ ngáng đường" tham vọng vô địch của đại diện Thủ đô.

Ở vòng đấu này, Đương kim vô địch Thép Xanh Nam Định sẽ hành quân đến sân của chủ nhà Đông Á Thanh Hóa. Đối đầu với đối thủ vừa "chảy máu cầu thủ" nghiêm trọng (Thanh Hóa chia tay một loạt trụ cột như Thái Sơn, Lê Văn Thuận, Ngọc Mỹ...) là cơ hội để Xuân Son và các đồng đội tìm kiếm chiến thắng và cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng (đang xếp thứ 10 với 10 điểm).

Thép Xanh Nam Định kỳ vọng vào sự trở lại của Xuân Son (áo xanh) ở giai đoạn 2 V-League.

Trận "chung kết ngược" của vòng đấu sẽ là màn so tài giữa SHB Đà Nẵng (7 điểm) và Hoàng Anh Gia Lai (8 điểm). Sau khi bị loại khỏi đấu trường Cúp Quốc gia hôm 24/1 vừa qua, Hoàng Anh Gia Lai sẽ tập trung toàn lực cho mục tiêu trụ hạng, với nhiệm vụ đầu tiên là giành 3 điểm trên sân nhà trước đối thủ SHB Đà Nẵng.

Đội xếp áp chót PVF-CAND (8 điểm) sẽ có trận derby được dự báo nhiều khó khăn với Câu lạc bộ Công an Thành phố Hồ Chí Minh (17 điểm, xếp thứ 5) ở vòng 12.

Chấn thương của trung vệ Hiểu Minh sẽ là bài toán khó chờ huấn luyện viên Nguyễn Thành Công cùng các cộng sự tìm lời giải để giúp PVF-CAND có điểm ở cuộc đối đầu này.

Hai cặp đấu còn lại của vòng 12 là màn so tài của các đội ở nhóm giữa bảng xếp hạng: Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (15 điểm, xếp thứ 7) tiếp đón Becamex Bình Dương (11 điểm, xếp thứ 8) và Hà Nội FC (15 điểm, xếp thứ 6) làm khách của Sông Lam Nghệ An (10 điểm, xếp thứ 9)./.

Lịch thi đấu vòng 12 V-League 2025/26. (Ảnh: VPF)

