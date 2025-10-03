Vòng 6 V-League: Hoàng Anh Gia Lai tuột chiến thắng, Ninh Bình FC 'giảm tốc'

Tối 3/10, hai cặp đấu muộn ở vòng 6 Giải Vô địch Quốc gia V-League 2025/26 là Hoàng Anh Gia Lai gặp Sông Lam Nghệ An và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh gặp PVF-CAND đều đã khép lại với kết quả hòa 1-1.

Đáng chú ý, Hoàng Anh Gia Lai đã có cơ hội giành chiến thắng đầu tiên ở mùa giải mới khi được quả phạt đền ở phút bù giờ cuối cùng. Tuy nhiên trên chấm 11m, trung vệ đội trưởng Jairo Rodrigues lại đưa bóng đi vọt xà ngang, khiến đội chủ nhà đành ngậm ngùi chia điểm ở cuộc tiếp đón Sông Lam Nghệ An.

Với chỉ 1 điểm giành được, Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục "ngụp lặn" ở nhóm cuối bảng khi xếp ở vị trí thứ 13 (3 điểm), bằng điểm với đội cuối bảng Đông Á Thanh Hóa - đội cũng để hòa 1-1 với Becamex Thành phố Hồ Chí Minh ở vòng đấu này.

Trong khi đó, đội đầu bảng Ninh Bình FC đã không giành chiến thắng ở màn so tài với Thể Công-Viettel, dù nắm nhiều lợi lợi thế từ sân nhà, có bàn thắng dẫn trước của Đức Chiến và hơn cả về quân số (thủ quân Bùi Tiến Dũng của Thể Công phải nhận thẻ đỏ ở phút thứ 34).

Phải thi đấu trên sân khách và gặp nhiều bất lợi, nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Popov đã thể hiện được bản lĩnh trong thời khắc khó khăn và có bàn gỡ hòa 1-1 ở phút thứ 69 do công của tiền vệ vào sân thay người là Đinh Xuân Tiến.

Những phút cuối trận, Thể Công thậm chí là đội chơi lấn lướt hơn và có cơ hội ghi bàn quyết định với tình huống đối mặt của Đinh Xuân Tiến ở phút bù giờ. May mắn cho đội chủ nhà là thủ thành Đặng Văn Lâm đã xuất sắc cứu thua và giữ 1 điểm ở lại sân Ninh Bình Arena.

Hoàng Đức (áo đen) và các đồng đội tại Ninh Bình FC bắt đầu cảm nhận được sự khốc liệt của đấu trường V-League. (Ảnh: VPF)

Với kết quả hòa, cả Ninh Bình FC và Thể Công-Viettel đều giữ được vị trí trong top 4 và duy trì thành tích bất bại kể từ đầu mùa. Dù vậy, Ninh Bình đang cho thấy dấu hiệu "giảm tốc" sau khởi đầu thăng hoa, khi đây đã là trận hòa thứ 2 liên tiếp của Hoàng Đức và các đồng đội.

Ở cặp đấu còn lại, Hà Nội FC tiếp tục cho thấy tín hiệu khởi sắc với chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại V-League, khi vượt qua SHB Đà Nẵng với tỷ số 2-0 ngay trên sân Hòa Xuân của đối phương.

Ngoại binh Luiz Fernando Nascimento tiếp đà thăng hoa khi có trận thứ 2 liên tiếp điền tên lên bảng tỷ số, trong khi tiền đạo Tuấn Hải cũng tìm lại cảm giác ghi bàn ngay trước ngày lên tập trung cùng Đội tuyển Việt Nam.

Sau vòng 6, Giải Vô địch Quốc gia V-League 2025/26 sẽ tạm nghỉ để nhường chỗ cho Đội tuyển Quốc gia thi đấu ở Vòng loại Asian Cup 2027.

Theo lịch thi đấu, vòng 7 V-League sẽ quay trở lại vào ngày 18/10, với trận cầu tâm điểm là màn tiếp đón đội đầu bảng Ninh Bình của chủ nhà Hà Nội FC./.

Kết quả vòng 6 V-League 2025/26. (Ảnh: VPF)

