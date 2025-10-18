Hàng công tuyển Việt Nam như “hổ thêm cánh”, Hoàng Hên xung trận cùng Xuân Son

Nếu được trao cơ hội lên đội tuyển Việt Nam, sự góp mặt của Đỗ Hoàng Hên sẽ gia tăng sức sáng tạo cho hàng công, vốn là điểm yếu cố hữu của Việt Nam khi thiếu mẫu cầu thủ “số 10” thực thụ.

Đỗ Hoàng Hên (tên tiếng Việt của tiền vệ Hendrio Araujo Da Silva) đã không giấu được hạnh phúc tại Lễ trao Quyết định cho nhập tịch Việt Nam đối với tiền vệ gốc Brazil được tổ chức tại Sở Tư pháp thành phố Hà Nội ngày 17/10.

Trong trang phục áo dài truyền thống Việt Nam, Đỗ Hoàng Hên hát trôi chảy Quốc ca ở phần lễ chào cờ trước khi chính thức nhận Quyết định nhập tịch Việt Nam.

Không giấu được xúc động, Đỗ Hoàng Hên chia sẻ: “Tôi rất vui, tự hào và cảm thấy vô cùng biết ơn. Tôi đã chính thức trở thành công dân Việt Nam. Tôi yêu đất nước, con người Việt Nam. Tôi khao khát được cống hiến cho bóng đá Việt Nam. Tôi sẽ nỗ lực hơn nữa để xứng đáng với niềm tin của mọi người và đóng góp hết mình cho CLB bóng đá Hà Nội cũng như bóng đá Việt Nam.”

Đỗ Hoàng Hên là một trong những ngoại binh hay nhất V-League những năm gần đây, với lối chơi kỹ thuật, tư duy hiện đại và khả năng tạo đột biến cao.

Nếu được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội lên đội tuyển Việt Nam, sự góp mặt của Đỗ Hoàng Hên sẽ gia tăng sức sáng tạo cho hàng công, vốn là điểm yếu cố hữu của Việt Nam khi thiếu mẫu cầu thủ “số 10” thực thụ.

Việc nhập tịch Đỗ Hoàng Hên cũng cho thấy bóng đá Việt Nam đang chuyển mình theo hướng chuyên nghiệp, hội nhập quốc tế, giống như cách Thái Lan hay Nhật Bản từng làm.

Thành công của Đỗ Hoàng Hên có thể trở thành hình mẫu cho các ngoại binh khác đang gắn bó lâu dài với V-League, khích lệ họ nỗ lực cống hiến cho bóng đá Việt Nam./.

Ngoại binh hát quốc ca trôi chảy, sắp nhập tịch theo Xuân Son bằng cái tên kỳ lạ Ngôi sao của câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định, Hendrio mới đây đã tiết lộ sắp hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam. Theo đó, Hendrio dự định sẽ lấy tên là "Xuân Hên" sau khi trở thành người Việt Nam.